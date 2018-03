Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Tariffihallitus vauhdissa

Maailmaa pelastava tariffihallitus on vauhdissa! Viimeisin villitys oli esittää vuosittain maksettavaa 400 euron tukea kansalaisille sähköpyörän ostoon. Nyt kuitenkin on tietoa siitä, että sähköpyörätariffista olisikin tulossa prosentuaalinen tuki, tariffin ollessa 20–25 prosenttia. Sähköpyörät ovat hinnaltaan 500–15 000 euroa. Sähköpyöriä on vuosittain myyty 3 000, perinteistä polkupyörää 300 000. Lue lisää