Lukijoilta: Lyhyesti

Timo Ekman oikeilla jäljillä

Timo Ekman on oikeilla jäljillä ottaessaan kantaan kaupunginherrojen ”huvimatkojen” kustannuksiin. Ainut vaan, että se on vain jäävuoren huippu, kun vertaa mitä on Vapaudentien jatkeen suunnittelun ja mahdolliseen toteuttamiseen valuva raha. Hintalappu tulee nimittäin olemaan yli 10 miljoonaa euroa, jos riittääkään. Ja mikä on seuraus tien rakentamisesta? Pilataan arvokas museoalue Törnävällä, tehdään jonninjoutava tie, jolle ei todellakaan ole tarvetta enää liikennemäärien vähenemisen takia.

Mutta miksi tie halutaan rakennettavan. Siksi että herrat sattuvat asumaan sellaisen tien varressa, mihin Vapaudentien jatkeen valmistuminen vaikuttaa liikennemäärän putoamiseen ja näin he saavat hyödyn liikennemäärän vähenemisenä oman tonttinsa kupeessa.

Nykyään täältä Etelä-Seinäjoelta pääsee kohti keskustaa Ruukintietä, Törnäväntietä ja Huhtalantietä. Ei todellakaan tarvita siihen väliin enää neljättä väylää näillä liikennemäärillä samaan suuntaan. Ja missä on Museovirasto nyt kun ollaan tuohoamassa arvokasta Törnävän aluetta nelikaistaisella turhakkeella? Hiljaista on ollut.

Järki käteen!

Tekopesästä

Ilkassa 21.3. olleen ilman maanomistajan lupaa rakennetun kalasääskelle tarkoitetun tekopesästä kertovan jutun johdosta vetoaisin todellisiin luonnon ystäviin, että kävisivät keräämässä rautalangat ja pystyssä törröttävät naulat pois niin sanotun pesän jäännöksistä.

Paikan ympäristössä jo viime kesänä olleet isomman linnun höyhenet kertovat linnun taistelleen paikalla elämästään. Paikka on valtiovallan erityissuojeluksessa. Toisaalta poliisinkin tulisi suojella eläimiä.

Risto Lautamaja

turveyrittäjä

Alkoholilain vaikutuksia

Nykyiset alkoholistit kuolevat entistä nuorempina. Paitsi ne, jotka luopuvat viinasta. Nuoria sortuu entistä enemmän alkoholiin. Myyntiliikkeiden talous paranee. Alkoholin lisääntyvään käyttöön vaikuttaa myös media: radio, televisio, elokuvat ja lehdistö suosivat alkoholin käyttöä.

Pentti Nestori Piri

Forssa-Kauhava

Viinaa kansalle!

Jo on aikoihin eletty, kun tärkein asia tuntuu Suomessa olevan viinan myynti aamu-viiteen. Onko ihme, että kansa voi huonosti, päivät maataan ja yöt ryypätään. Pikavipillä maksetaan ja taas ollaan entistä surkeammassa ahdingossa.

Mitä ovat nämä ihmiset, jotka pystyvät aamuun asti kapakoissa istumaan vai onko työmaa, johon voi mennä suoraa kapakasta? Voi tapoja, voi aikoja! Rattijuoppotilastot ja perheväkivalta kasvavat!

Jurvan akka

Suutarin lapsella ei ole kenkiä

Pari armotonta faktaa liittyen tulevan ns. omatoimisen työnhaun velvoitteisiin:

1. Taloudellisesti ainoa kannattava tapa on työllistyä vakituiseen normipalkkaiseen kokoaikatyöhön.

2. Laskennalliselle köyhyysrajalle (1 200 e/kk netto) voi nousta vakituisella kuukausipalkkaisella osa-aikatyöllä, riittävästi rahoitetulla tohtorikoulutuksella tai työkyvyttömyyseläkkeellä.

3. Työssäoloehdon täyttävällä pätkätyöllä pääsee periaatteessa eläkeputkeen, mutta todellisuudessa saa vain vuodeksi köyhyysrajalle yltävän taloudellisen turvan.

Kaikki muut vaihtoehdot vievät käytännössä pysyvään karenssiin eli säännöllistä toimeentuloa ei tule edes nykyisestä työmarkkinatuesta, joka on noin puolet köyhyysrajasta.

Töitä tarttis saada. Kirveelle. Pian.

Herra 59

pitkäaikaistyö(tö)n etsijä, Seinäjoki

Usko

Mitä körttiläisille on oikein tapahtunut? Kuinka kaukana onkaan kansankirkkomme aidosta, elävästä ja ainoasta oikeasta tavasta uskoa. Niin on vain yksi oikea tapa, ja se löytyy Raamatun kansien välistä. Millään muulla ei oikeastaan ole mitään väliä, jos vain Kristus on sydämessä ainoana Herranasi ja rakastat häntä yli kaiken.

yx lammas

Koirat ja Kyrkösjärvi

Olet oikeassa. Olen huomannut myös, että koiria päästetään rannoille Kyrkösjärvellä ja Tanelissa. Jokaisen tulisi ottaa myös kanssaihmiset huomioon eikä olla noin itsekkäitä. Lukekaa kirja Loputtomat loiset, jos ette muuten ymmärrä. Puhdas vesi on arvokas luonnonvara.

Mens sana in corpore sano

Kiitos seuroista

Oli kaunis tilaisuus kirkossa. Kirkko oli etupenkkejä myöten täynnä. Musiikki ja puheet koskettavia, ihania, jokainen oli varmaan samaa mieltä.

Kiitos Paula Risikko, kun jaksat järjestää joka kevät kevätseuroja vaikka tiedetään kiireet, joita on varsinkin nyt.

Joukko kuuntelijoita

Seinäjoki