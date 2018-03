Lukijoilta: Lyhyesti

Päättäjien matkojen kustannukset

Todella uskomatonta. Matkat ja nuo ruokailukustannukset, ei tarvitse gourmet-ruokaa tilata, vähempi parempi. Kaupungilla ei ole rahaa kaikkiin palveluihin esim. opetustoimeen. Vähällä budjetilla mennään ainakin koulumaailmassa.

Tuolla rahasummalla, mitä päättäjien matkoihin on lyhyessä ajassa käytetty, saataisiin koulumaailmassa monen oppilaan opiskelumahdollisuudet ja tuen tarve kohdilleen.

Kotitalouden lehtori

Valoshow konserteissa

Alavuden Kunto-Lutrassa oli Exit-yhtyeen konsertti. Jälkikäteen olin tyytyväinen että lähdölleni katsomaan tuli este, koska olisin joutunut poistumaan salista äkkiä. Nyt en voi sanoa: ”hukkareissu mutta tulipa tehtyä.” Kommenttini ei koske vain Exitin konserttia vaan yleisesti useampia live-esityksiä.

Onhan orkesterien aikana vilkkuvat valot terveille ihmisille hieno lisä musiikin sivuun. Valitettavasti taustalla liikkuvat, välkkyvät, kirkastuvat ja himmenevät valot sulkevat pois ryhmän ihmisiä - epilepsiaa sairastavat. Mekin haluamme nauttia live-musiikista.

Olen oireeton epileptikko ja sellaisena haluan pysyäkin. Välkkyvalot aiheuttavat varmat vapinat hetkellisellä tajuttomuudella maustettuna. Ovatko valot pakollisia?

Epileptikko

Missä on kortti?

Lähetin sisareni pojalle kolmekymppisonnittelut tammikuussa, kolmas päivä oli synttäripäivä. Kortti lähti Alajärveltä, seuraava paikka Seinäjoki, jossa kortti on kadonnut. Kortin sisällä oli 20 euroa rahaa. Mihinkähän kortti katosi? Vieläkään ei ole tullut perille. Voiko postiin luottaa?

Odotetaan korttia

Protestia kehiin

Missä ovat tämän päivän protestilaulajat? Ennen kansakuntamme syvimpiä tuntoja kaivelivat Simot, Hectorit ja Irwinit. Nyt meillä laulavat vain finninaamaiset ruipelot jonnin joutavista ongelmistaan, älypuhelimistaan ja näppyläongelmistaan.

Vaadimme heti radioon ja televisioon karskinkarheita protestilauluja laulamaan aktiivimalleista ja sipilöistä. Ideaalilla laulajalla pitää olla vähintään Tommi Korpelan ulkoinen olemus ja Janne Katajan riimittelytaito. Levyjen pitää olla ostettavissa levykaupoissa, jotta iäkkäämmätkin ihmiset ne löytävät.

Toivottavasti Suomesta löytyy edes sen veran vanhoja levymoguleita, että saavat aikaiseksi vanhemman ikäpolven hurmaavia jollotuksia. Levyissä saisi olla myös internetin ja kaatuvien linjojen vastaista materiaalia. Levytuottajien voitot ja sujuvat liiketoimet olisivat varmat.

Timo Hennala

Lahti

Tuleva sote-malli

Soitto paikalliseen terveyskeskukseen, josta automaatti vastaa: ”Kertokaa nimenne ja henkilötunnuksenne. Jos teillä on flunssa, painakaa 1, jos teillä on vatsavaivoja, painakaa 2, jos teillä on peräpukamat, painakaa 3, jos teitä vaivaa päänsärky, painakaa 4. Jos vaivanne on vain yleinen tympiminen, älkää painako mitään.

Lähetämme teille vaivaanne sopivan lääkkeen e-reseptinä kahden viikon kuluessa. Muistattehan, että van yksi soitto samasta numerosta kuukaudessa. Muussa tapauksessa joudumme vähentämään yliaktiivisuussakkona tulevan kuun eläkkeestänne/palkastanne/opintotuestanne 4,65 prosenttia.

Työttömien kohdalla etuusvähennyksestä huolehtii ns. aktiivimalli.

Sekarotuinen seireeni

Seinäjoki

Ei koirankakkaa Kyrkösjärveen

Pyytäisin, että ette ulkoiluttaisi koiria ettekä antaisi niiden päästää kakkaansa Kyrkösjärven rannoille. Siitä kun aletaan ottamaan vettä ihmisille.

Koirillekin käytetään paljon antibiootteja tauteihin, joten antibioottiresistentti voi myös lisääntyä juomaveden kautta ym. Saasteet päätyvät juomaveteen myös teiden varsilta, kun ulosteet valuvat vesistöihin.

Puhtaan veden puolesta

Seinäjoki

Hallinta petti

Nyt toimintaa Alajärven kokoomuksen puheenjohtaja. Valitsemanne varaedustaja kommentoi sosiaalisessa mediassa Järvi-Pohjanmaan perusturvan kokouksessa salaisella listalla olevaa asiaa ja sen käsittelyä lautakunnassa.

Luottamushenkilö ei tällaisen jälkeen voi enää olla missään luottamustehtävissä. Muutkin toimenpiteet tällaisen jälkeen kuuluvat puheenjohtajan toimenkuvaan, muun muassa asian hoitaminen kaupunginhallituksen kokouksessa. Vaitiolon pitää olla tällaisissa asioissa ehdoton.

Tyhjät puheet riittää