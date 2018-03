Lukijoilta: LYHYESTI

Lukijoilta: Sipilä ja hallitus eivät asiantuntijoita kuuntele

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vakuuttaa blogissaan sote-uudistuksen olevan akuutti ja tärkeä ja että nykyjärjestelmä on ajautumassa umpikujaan, sekä kuvaa kritiikkiä pelotteluksi, jatkaen: ”Kaikki nyt esitetty kritiikki on ollut tiedossa ja se on valmistelussa otettu huomioon.” Lue lisää