Lukijoilta: LYHYESTI

Seppo Kuusinen kirjoitti (Ilkka 11.3.) Ylen tavasta viitata kokonaisten ohjelmien tai haastattelujen löytyvän Yle Areenasta. Kirjoittajan mukaan kaikki Ylen ohjelmat tulisi ensin lähettää televisiossa ja radiossa, jonka jälkeen ne voisi julkaista Areenaan.

Perinteinen radio ja televisio ovat monelle yhä tärkeitä, mutta niin ovat myös palvelut verkossa. Valtaosa Areenan ohjelmista lähetetään myös radiossa tai televisiossa. Moni suomalainen haluaa kuitenkin nykyisin ahmia koko draamasarjan kerralla tai palata katsomaan suosikkiartistinsa konsertin yhä uudelleen. Areena tarjoaa tähän mahdollisuuden.

Yle Areena antaa vapauden katsella ja kuunnella ohjelmia lähes missä ja milloin vain, juuri silloin kun se itselle sopii. Palvelun käyttö kasvaa nopeasti kaikissa ikäryhmissä. Samalla haluamme edelleen palvella suomalaisia mahdollisimman hyvin myös televisiossa ja radiossa.

Yksinomaan tv- ja radiokanavien kautta Yle voisi julkaista vain murto-osan koko siitä tarjonnasta, joka löytyy Areenan karttuvasta palvelusta. Julkisen palvelun sisältöjen ja palveluiden tulee löytyä sieltä, missä ihmiset haluavat niitä käyttää.

PETRI JAUHIAINEN

julkaisupäällikkö, TV ja Areena, Yle

Ylevero pitää muuttaa lupamaksuksi. Yle käyttää valtaa jatkuvasti mollaamalla omia kansalaisia eli ruuantuottajia vihreitten avustuksella. Tarkoitus on ilmeisesti lopettaa ruuantuotanto Suomessa kokonaan. Vaikka niinhän se onkin, että kaupunkilainen luulee, että ruoka tulee kaupasta.

Miettikää, paljonko menisi työpaikkoja pois, jos viljelijöitä ja ruuantuottajia ei olisi.

HERÄÄ PAHVI

Kaivosten arvo kiinnostaa maailmalla. Malmin etsintä on lisääntynyt. Monien erikoismalmien kysyntä kasvaa. Omassa maaperässämme on monia erikoisen kiinnostavia, rikkaita malmiesiintymiä. Kun nuo malmit ovat ihan välttämättömiä tulevan kehityksen, hyvinvoinnin turvaamiseen, on onnetonta, kun ne ovat Suomen maaperässä. Meillä kaivosteollisuuden normaali toiminta on aikoja sitten tehty lähes mahdottomaksi, kannattamattomaksi. Vaikka meillä on hyvä infra, vakaat yhteiskunnalliset olot, se ei auta, kun vastassa ovat luonnonsuojeluun radikalisoituneet media, Yle ja suojelujärjestöt. Yltiöpäisen suojelun kautta haetut galluppisteet tulevat maallemme kalliiksi. On selvää, että malmit haetaan jostakin muualta. Omat luonnonvaramme jäävät hyödyntämättä.

Olisi aika hakea pitävämpää maaperää näissäkin asioissa. Demokratian toimivuutta on käytettävä rehellisesti toimeentuloon omassa maassamme. Velkaporvarin suossa tarpomiseen on ilmeisesti muutenkin totuttu. Häikäilemättömät suojelijat eivät ihmisten toimeentulosta ole ennenkään välittäneet yhtään mitään.

MATTI NIKKILÄ

Liminka

Olin katsomassa mannekiinikilpailuja ja ihmetyksekseni osallistujien joukossa oli monia, jotka ovat osallistuneet aiemminkin kilpailuihin ja ovat saaneet jo menestystä. Voittajista myös osalla on jo mallimenestystä.

Mikä on kilpailun tarkoitus, kun aloittavat ja kokeneemmat asetetaan samalle viivalle? Lavaesiintymisestä jo huomasi eroa kilpailijoiden välillä, kokeneemmilla tietysti sujuvampaa esiintymistä. Kaikilla osallistujilla on oltava sama lähtökohta, muuten asetelma ei ole ollenkaan reilu!

MANNEKIINI