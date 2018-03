Lukijoilta: LYHYESTI

Lapuan tuomiokirkon tapulin seinään on ilmestynyt seurakunnan mainos. Toisten mielestä tapulin käyttö mainostolppana on ennenkuulumatonta ja pöyristyttävää, toisten mielestä se käy, kun ollaan Jumalan asialla.

Evankelis-luterilainen kirkko omistaa historiallisia arvorakennuksia enemmän kuin mikään muu suomalainen instituutio.

Kirkot ja tapulit ovat pitäjien maamerkkejä, jotka pitävät yllä paikkakunnan identiteettiä. Siksi kirkkorakennuksilla on ihmisille suuri merkitys paljon sen lisäksi ja ylitse, että ne ovat jumalanpalvelusten pitopaikkoja.

Minä ja moni muu maksaa kirkollisveroa suurelta osin siksi, että haluaa osallistua yhteisen kansallisaarteemme ylläpitämiseen.

Kirkot ja tapulit ovat perintö menneiltä sukupolvilta. Sen perinnön vaalimisessa seurakunnilla on suuri vastuu.

Lapuan tapulin mainos on hälyttävä ja huolestuttava ennakkotapaus.

RISTO JALAVA

Lapua

Tiistain lehdessä 6.3. kiiteltiin että onneksi Yle on punainen. Valtaosa väestöstä tätä kiitosta ei jaa.

Miksi muiden kuin vasemmalle päin kallellaan olevien täytyy maksaa pakollista yleveroa siitä hyvästä, että Yleisradio ostaa ulkomailta suuren osan ohjelmista?

Loppu kopioidaan ulkomailta ja teetetään Yleisradion kopeissa omilla työntekijöillä vailla kilpailua. Suojatyöpaikka.

Lisäksi ainoastaan Yleisradiolla on ollut pokkaa aiheuttaa tuhoa omille veronmaksajilleen lähettämällä vuodesta toiseen eläinaktivistien videoita. Videoita, joista ei pystytä täysin edes tarkistamaan miten vanhoja ne ovat ja onko videot kuvattu edes Suomessa vai onko ne saatu Euroopan verkostosta esimerkiksi Tanskasta?

Tätä propagandaa eri muodoissa Yleisradio julkaisee oikeistolaistenkin verorahoilla.

TELEVISIOLUPAJÄRJESTELMÄ TAKAISIN

Muutama vuosi sitten oli polvileikkaus minullakin ajankohtainen. Silloin selvitin Coxa-mahdollisuutta.

Sain seinäjokisena terveyskeskuksesta lähetteen keskussairaalaan ja kyselin ”kokemusasiantuntijoilta” tietoja. Kävin keskussairaalan polilla ja pääsin leikkausjonoon. Siinä vaiheessa huomasin tuon ns. valinnanvapauden!

Sain samat tiedot, että lähete pitäisi kirjoittaa myös Coxaan tk:sta. Jos keskussairaala kääntää Coxaan, se tapahtuu, jos on pitkät jonot tai leikkaukseen kohdistuvat syyt. Tässä vaiheessa tulee esiin se, mikä torpedoi ko. valinnanvapauden käytön…

Kun potilas itse haluaa Coxaan, maksaa hän myös kuljetuskulut. Kela osallistuu kuluihin vaan ja ainoastaan lähimpään ko. leikkauksia tekevään sairaalaan. Siinä tapauksessa jos keskussairaala olisi siirtänyt lähetteen Coxaan, olisi Kela korvannut matkakustannukset. Aika näppärä keino nollata valinnanvapaus!

Sinänsä sain Seinäjoella hyvän leikkaushoidon ja olen uuteen polveeni hyvin tyytyväinen. Kontrollitkin oli helppo käydä lähisairaalassa. Sote??!!

LUKEMISTA VAILLE LÄÄKÄRI

Kevät luo aina uutta, ja myös ihanaa aurinkoisuutta. Tallella on myös hetki tää, valoisuus ottaa valtaa - on hyvä sää. Lenkkeilijänkin otsaan - tulee hikipisaroita, hiuksetkin on valloillaan - ilman saparoita. Nautitaan keväästä!

ANSA-47