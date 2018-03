Lukijoilta: LYHYESTI

Olen monien tavoin ihmetellyt, miten on mahdollista, että maanteiden opastetaulut ja osin myös liikennemerkit ovat irti ojanpohjalla tai roikkuvat yhdestä kulmasta kiinni. Se on todella surkeaa katseltavaa, ihan kuin niitä revittäisiin pois kokonaan ja tie lopetettaisiin. Toki osan teitä saisikin lopettaa, ellei kunnostus ala parantua.

Ajellessani lähes päivittäin Alajärveltä Lehtimäen kautta Ähtäriin tuo karmea näky, irronneet opasteet ja merkit lumihangessa, tuo mieleen ajatuksen, kenen vastuulla noiden merkkien ja opasteiden huolenpito on.

Toki tutulle tienkäyttäjälle reitit ovat selvät, mutta vieraammalle olisi merkkien alkuperäinen tarkoitus opasteeksi erinomainen asia. Kuvaako merkkien ja opasteiden ”heitteille jättö” muutenkin teiden surkeaa huoltoa ja kuntoa? Hiekkaa ei kärsi laittaa lainkaan, risteysalueet ovat kuin perunapeltoa ja karmean liukkaita, lisäksi aura-autojen renkaissa on liikaa ilmaa, koska alaterä ei ylety tienpintaa. Olisiko valvonnassa jotakin tehtävää?

ALAJÄRVEN AUTOILIJA

Duudsonit-viihteellä ”ketään ei kiusata”. Täyttä asiaa ja hyvää viestiä. Helsingissä ihmisiä julistein joukko liikkeellä ”kiusaajille stop”, ”ollaan kavereita” jne. Mediat nostavat asioita kiusaamisesta. Tuon esimerkin Kauhajoen kouluampumisesta.

Uutisoinnissa tuotiin esille, mistä saa kriisiapua, kenen puoleen kääntyä hädän hetkellä. Tässä olisi ammattilaisten, tutkijoiden ym. tahojen käytävä tekijän elämänkaarta läpi, missä vaiheessa mitäkin on sattunut ja mitä olisi voitu matkan varrella tehdä. Mitä jos media olisi tuolloin kuuluttanut: Ne nuoret, jotka tuntevat samoja tunteita ja pahaa oloa, kuin tämä tekijä, ottakaa yhteyttä opettajaan, terveydenhoitajaan jne.

Miksi tällaista tiedotetta ei tullut? Kouluohjelmaan tulisi kuulua oppitunteja, joissa käsitellään asiaa. Jos tunnet olevasi kiusattu tai kiusaat (ei ole ilmoitusluontoinen asia), et ole huono tai paha, joku asia on vain mutkistunut. Siihen on apua saatavissa ja se on sinun oikeutesi. Tällainen opetus ala-asteelta lähtien herättää turvallisuuden tunteen.

MYA

Körttipapit ja -johtajat julistavat yhä voimakkaammin, että kirkossa pitäisi ruveta vihkimään samaa sukupuolta olevat parit avioliittoon. Seuraväki kärsii, sillä monet eivät voi hyväksyä johtajiensa pyrkimyksiä.

Körttipappien ja ystäväkansan erimielisyys ja henkinen kuilu ovat tulleet pelottavan suureksi. Paikallisosastoja lakkautetaan, seurat laimenevat, talkoolaiset uupuvat, Kuinka Herättäjäjuhlien vielä käy?

HERÄTYS, ME HERÄNNEET

Suomessa tehdään vuodessa 400 sukupuolenvaihdosleikkausta, ymmärtääkseni julkisin varoin. Operaatio ei ole kevyt luomenpoisto, vaan jopa vuosien fyysinen ja psyykkinen kuntoutusprosessi. Hintalappu lienee sadan tuhannen euron luokkaa. Samaan aikaan esimerkiksi syopäepäilyn kohdannut joutuu odottamaan tutkimuksiin pääsyä. Sukupuolenvaihdos on varmasti potilaalle vakava asia, mutta maalaisjärjellä ajateltuna elämä onnistuu väärien elimienkin kanssa.

Tällaisissa henkilökohtaisissa toimenpiteissä pitäisi noudattaa korotetun omavastuun periaatetta. Elämäntapasairauksien kohdalla periaate voisi olla sama. Muuten kaadumme kasvavien kustannuksien alle ja oikeasti elämän rajamailla olevat kärsivät.

PRIORITEETIT KUNTOON