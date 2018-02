Lukijoilta: LYHYESTI

Tässä eräänä päivänä kävin Y-talolla verikokeissa. Tulipahan siihen melkein vastapäätä istumaan noin 90-vuotias naisihminen. Hän ikävissään keskusteli meidän kaikkien kanssa, tai heidän, joihin sai kontaktia.

Hän oli yksinäinen, vaikka hänellä oli omaisia. Kaupungin kotihoito ei voi kaikkia palvella. Täytyisikö kaupungin palkata työttömiä tähän tehtävään?

Sinä, joka nostat työttömyyskorvausta, niin etkö voisi näiden vanhusten luona käydä, edes juttelemassa. Sinullakin olisi jokin tehtävä, eikä vain sohvalla makaaminen rahan tuloa odotellen. Veronhan me työssäkäyvät maksamme sekä elätämme työttömät. Pienihän se tulo on, mutta se on ilmaista.

Monen työssäkäyvän tilipussi jää samoihin lukemiin kuin työttömän. Mutta hänhän hakeekin vielä sosiaaliturvaa, jota palkkatyöläinen ei hae. Vaikka voisi hakea...

PATU

Niin mieluusti kuulisin kokemuksia Eskoon kuntayhtymän antamasta hyvästä hoidosta alueemme kehitysvammaisille. Monelta suunnalta maakuntaa kuuluu viesti todella huonosta hoidosta, laiminlyönneistä ja jopa terveyttä uhkaavista tilanteista.

Kunnat ovat valinneet keskuudestaan henkilöt kuntayhtymän hallitukseen ja valtuustoon. Kunnat maksavat riittävästi hoitovuorokausista kuntayhtymälle. Miksi edustajat hyväksyvät päättäjinä sen, että Eskoosta on tullut johtaville viranhaltijoille joku unelmien pelikenttä, jossa pääasia on täysin unohtunut eli kehitysvammaisten hyvä hoito.

Tämän pelikentän panokset näkyvät arjessa. Henkilökuntamitoitus on selvästi alimitoitettu, sairauslomat lisääntyvät, hyvien sijaisten saaminen on vaikeaa. Hoidon laiminlyönti näkyy, asukkaat reagoivat monella tapaa.

Johtajien työpanos pitää toteutua Seinäjoella, ei matkalla Helsinkiin tai sieltä pois. Ei kai mikään virka nykyään ole ikuinen, vai mitä hallitus?

HOITAKAA ASIA, VALTUUTUS ON

Maaseutukaupunki elää juuristaan, eikä Seinäjoki tee poikkeusta. Vaikka Jalasjärvi luisui osaksi Kurikkaa, ei tieyhteyden merkitys ainakaan vähentynyt. Verratkaapa vaikka liikennetiheys vt 19:n ja 3-tien välillä ja hämmästytte: Jalasjärven Kivistön kylältä Luopajärven kylän kautta Seinäjoelle menevä liikennevirta jopa ylittää kolmostien liikenteen!

Tässä tullaankin asian ytimeen: Rakentamalla Luopajärven ja Rengonharjun välille nykyistä tien linjausta noudattava maatalousajoja, mopoauto- ym. kevyttä liikennettä palveleva väylä, vähentäisi se pääväylän painetta ja vaaratilanteet vähenisivät ratkaisevasti. Raskaan liikenteen kuljettajat kiittäisivät.

Rengonharjulta Seinäjoelle tätä hitaan ja normaaliliikenteen eritahtisuusongelmaa ei enää ole, koska Soukanjoen kautta kulkeva väylä palvelee kevyttä liikennettä jo nyt. Aloitteen toteuttaminen luulisi olevan enemmänkin Seinäjoen kuin Jalasjärven/Kurikan edun mukaista.

TRAKTORIKUSKI

Seinäjoen kaupunkia ärsytti elyn lausunto Törnävän leirintäalueesta: Paikan päällä käyminen olisi valaissut. Samoin voisi sanoa kaupungille tontin myynnistä Eepeelle Pajuluomalta ja Vapaudentien jatkeen suunnittelusta. Paikan päällä käyminen ja alueisiin ja asukkaiden mielipiteisiin tutustuminen ja niistä välittäminen, olisi ollut aiheellista valtuutetuille ja asiaa valmisteleville virkamiehille.

TURHAUTUNUT