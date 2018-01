Lukijoilta: LYHYESTI

En hyväksy niskalaukauspolitiikkaa. Olen maksanut Amnestynkin jäsenmaksuja halutessani lisätä ihmisoikeuksia; sorto ei ole hyväksi. Sota on katastrofi. Sen sijaan ihmistä pitää kunnioittaa ja kannustaa sekä aktivoida.

Paras kannustin on raha ja siksi työttömyyskorvaukset pitää kaksin- tai kolminkertaistaa – se aktivoi ihmisen. Jatkuva päähän potkiminen, alistaminen ja orjuuttaminen ei ole hyväksi.

Työtön on ihminen ja häntä pitää kunnioittaa – ei saa antaa “niskalaukausta”.

Työstä kuuluu palkka, jolla tulee hyvin toimeen. Johtajat eivät tarvitse ylimääräisiä lisäeläkepalkkioita. Suomalaisille on annettava tasa-arvo heti.

JUHA PÄIVÄNIEMI

Seinäjoki

Jälleen vuoden vaihduttua olen ilolla vastaanottanut tiedon seuraavista korotuksista: Työeläkkeeni nousee vuonna 2018 0,55 %. Valtiokonttorin sotavammalain mukainen elinkorkoni nousee 0,68 euroa.

On todella myönteistä, että yhteiskunta näin ruhtinaallisesti muistaa meitä sotaveteraaneja ja sotainvalideja.

YRJÖ SARASTE

Helsinki

Hallitus valmistelee uutta asetusta aktiivimalliin, jossa työttömän pitää hakea yhtä työpaikkaa joka viikko.

Jos kaikki pari sataa työtöntä (vai paljonko heitä olikaan) hakevat valtion avoimena olevaa työpaikkaa, osoitteesta valtiolle.fi ja sieltä aina joka maanantai ylimpänä olevaa virkaa, ehto on täytetty.

Tämähän on ikävää päteville hakijoille mutta jonkun on pakko mennä kaikki hakemukset läpi jos aikovat työntekijän löytää. Vaikka ehtona olisi mikä koulutustaso tahansa, se ei estä paikan hakemista. Tätähän pyysivät! Miksi tuon takia yksityisyrittäjiä tai pieniä firmoja tuolla lailla kiusataan. Hakemisen voi aloittaa heti, näkevät mitä tuleman pitää. Nyt vain työttömien pitää todella "aktivoitua"!

JUHA HAAPANIEMI

Seinäjoki

Euro on Suomen ja Viron valuutta. Voimme turisteina tehdä vertailua maidemme välillä. Viron hintataso on noussut nopeammin kuin meillä. Naapurin ostoskori on edullisempi.

Palkkatasossa on eroja, sen tiedämme. Tässä esimerkki. Virumaa Teataja kertoi 10.1. Lapuan ystävyyskaupungin Rakveren kaupungin johtajien palkoista.

Kaupunginjohtaja Marko Torm ja päätoiminen valtuuston puheenjohtaja Mihkel Juhkamin saavat palkkaa 3 345 euroa kuukaudessa.

Verotus on selvästi kevyempää kuin Suomessa. Kun talouslama alkoi, Rakveressa alennettiin 15 prosenttia kaupungin väen palkkoja vuoden ajaksi.

Virossa ovat kuntien palkat nähtävissä internetissä. Hyvistä tuloksista voidaan maksaa bonuksia.

PENTTI KANGASLUOMA

Lapua

Olen samaa mieltä kuin kaksi musiikkiluokista aikaisemmin kirjoittaneet. Säästö löytyy lasten tulevaisuudesta. Päättäkää pian luokat takaisin! Seinäjoelle lisää musiikintaitajia ja harrastajia. Kokemusta on.

ENSIMMÄISELLÄ MUSIIKKI- LUOKALLA OPISKELLEEN ÄITI

Seinäjoki