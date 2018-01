Lukijoilta: LYHYESTI

Autovakuutusten 80 prosentin bonukset ovat huijausta.

Automme liikennevakuutus 70 prosentin bonuksilla maksaa 174 euroa/vuosi.

Meille tarjottiin siihen 80 prosentin bonuksia, joiden mukaan vakuutusmaksu olisi ollut 215 euroa/vuosi. Tämä johtuu siitä, että vakuutuksen perusmaksu on noussut huomattavasti.

Uuteen, hieman pienempään autoomme tuli liikennevakuutus automaattisesti 80 prosentin bonuksilla ja se teki 183 euroa/vuosi.

Jos sen olisi saanut vielä 70 prosentin bonuksilla, se olisi ollut halvempi. Kätevää, eikö vaan?

TÄYTTÄ RAHASTUSTA

Kahden ehdokkaan tentti on nyt kuultu ja nähty. Hyvä, että nämä kaksi, samoilla arvoilla olevaa olivat peräkkäin, koska selvensivät ja tukivat näin toisiaan. Varsinkin Väyrynen Huhtasaarta ja perussuomalaisia esimerkiksi siinä, että vihapuheeksi leimaamisen pelosta jätetään kertomatta kansalle isoja, todellisia maahanmuuton mukanaan tuomia ongelmia.

Vielä kun joku uskaltaisi kertoa, että tässä on kysymys pohjimmiltaan yritysmaailman halusta saada halvempaa työvoimaa. Attendon tämänsuuntaisesta toiminnasta on tihkunut tietoa viime päivinä.

Nautin suunnattomasti kuinka tenttaaja oli Huhtasaaren kanssa alakynnessä jatkuvasti. Tulikohan siitä turhantuntuinen syytös ylpeydestä? Ei kai sentään haluta anteeksi olemassaoloaan pyytelevää presidenttiä?

Näin varmaan käy muillekin Huhtasaaren kanssa neuvotteleville valtiomiehille, jotka erehtyvät luulemaan, ettei blondi mitään ymmärrä.

Mielenkiinnolla odotan, onko miljardöörien rahoilla katetta, kun istuva presidentti on penkissä. Katsotaanko samalla tavalla ja joutuuko joka pienestäkin mokastaan selittelemään.

ALKAA OLLA MIELENKIINTOISTA

Oikeusministeriö käynnisti korkeimman oikeuden (KKO) tuomion jälkeen selvityksen siitä, tuleeko valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle muita seuraamuksia, kuten huomautus, varoitus tai irtisanominen. (HS 6.1.)

Espoon Otaniemessä sijainneen Poliisiopiston pääsisäänkäynnin edustalla oli kivipaasi, johon oli hakattu suurin kirjaimin: ”Ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.” Tekstiä tehosti paateen ripustettu valurautainen ketju.

Se oli muistutus Poliisiopiston opiskelijoille, että poliisin tehtävien onnistunut hoitaminen riippuu jokaisen poliisimiehen ja -naisen fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta, moraalista.

Kun syyttäjäketjun yläpäästä murtuu lenkki, ketju heikkenee niin paljon, ettei se palaudu ennalleen yksinomaan murtuman pikakorjauksella, vaan murtuneen lenkin tilalle on vaihdettava uusi, terve varaosa.

Jos valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen saa jatkaa virassaan, syyttäjä- ja oikeuslaitos menettävät uskottavuuttaan kansalaisten keskuudessa ja lakien kunnioittaminen ja noudattaminen vähenee.

TAITO TASKINEN

Kuopio

Kirjallisuudesta on tosi hyviä kirjallisuusohjelmia. Samanlaisia aidosti taidetta kunnioittavia ohjelmia pitää saada Yleen. Suurta yleisöä ei pidä kuvataiteenkaan ruveta millään keinoilla kosiskelemaan luokkaa art goes to kapakka.

JUSSI VAARALA

Ruovesi