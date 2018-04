Lukijoilta: Lehtiuutisten mukaan Jyväskylä–Seinäjoki-valtatien piti olla valmis 1985

Lehtiuutisten mukaan Jyväskylä–Seinäjoki-valtatien piti olla valmis 1985. Valtatien reitti päätettiin jo 1970-luvun alkupuolella ja siitä väännöstäkin pelkästään saisi pitkän historian. Vain tiehallituksen insinöörien harkintakyvystä, ei mistään laskelmista, oli kiinni, ettei Killinkoskesta tullut kantatie 66:n ja valtatie 18:n risteystä.

Tiepiirin suunnittelijoiden lehdille kertomiin aikatauluihinkin aluksi jopa uskottiin. Sinänsä tieluokkien ei pitäisi varsin heikkona perusteluna määritellä investointien suuntautumista vaan monipuolinen tarve, joka voi olla liikennemäärien sisälläkin hyvin erilaista eri puolilla Suomea.

Kun investointien tarvetta lasketaan paljon minuuttisäästöinä työmatkoissa ja kallishintaisine kolareineen, joita tapahtuu paljon siellä missä on paljon liikennettä, nopeusrajoituksia ja liikennevaloja, niin kannattavintahan siinä tapauksessa on parannella kaupunkien ohikulku-, kehä- ja sisääntuloteitä.

Jyväskylässä on lähes kaikki vielä tekemättä. Viimeisestä reittipäätöksestäkin, joita on ollut useampia, on kulunut jo noin kolmekymmentä vuotta joten sekin varmaan pitäisi päivittää myös kannattavuuslaskelmineen nopealla aikataululla.

Lähinnä akuuttina syinä ovat Äänekosken biosellutehdas ja Keitele Groupin puunjalostusinvestoinnit Alajärvellä sekä Kuopioon tuleva maailman suurin havusellutehdas, joka työntänee Äänekoskenkin biosellutehtaan hankintoja länteen päin.

Ja lännen sahoille pitäisi saada siksi paremmat toimintaedellytykset hyvine yhteyksineen myös lähisatamiin, joita pitäisi syventää, jotta sahojen yhteistyö puunjalostajien kanssa sujuisi paremmin. Ruokamaakunnasta voisi tulla myös puun jatkojalostusmaakunta, mikä jakaisi hyvinvointia tasaisemmin koko maakuntaan.

Erkki Keski-Nisula

Seinäjoki