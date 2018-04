Lukijoilta: Lehtimäki–Alajärvi-tie ajokelvoton

Jokainen tienkäyttäjä ymmärtää jos talven jäljiltä tiessä on vaurioita, mutta jos uudehko päällystetty tie on lähes uudesta asti ollut huonosti tehty ja nyt mennyt lähes ajokelvottomaan kuntoon, voi kysyä, miten tientekoa valvotaan ja miten valvotaan tienpitäjän osalta tien kuntoa ja turvallisuutta.

Tiessä Lehtimäen Hernesmaasta 14 kilometriä Alajärven suuntaan on edelliskesän epäonnistunut paikkaus, ja nyt se on reikiintynyt todella vaaralliseen kuntoon. Kaukana ei voi olla ihmisten turvallisuuden, puhumattakaan autojen rikkoontumisten vuoksi se, että tie laitetaan ajokieltoon.

Tie on erittäin vilkkaasti liikennöity, etenkin raskaan kaluston osalta joka rasittaa huonosti tehtyä pinnoitetta, ja irtoilevat paikka-aineet sinkoilevat ajoneuvoihin. Tiellä on pakostakin ajatettava päivittäin töiden takia, mutta kun tie päästetään näin ala-arvoiseen kuntoon, voidaan kysyä, kenellä on vastuu jo nyt sattuneista autorikoista, ja puhumattakaan niistä vaaratilanteista mitä tie aiheuttaa reikiintymisen seurauksena.

On turha puhua, että rahaa ei ole, kysymys on aina siitä miten se kohdistetaan ja halutaanko enää, että täällä voi ajaa turvallisesti moottoriajoneuvoilla.

Kauko Ukonmäki

Lehtimäki