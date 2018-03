Lukijoilta: Lapsettomuuden hyväksyminen oli pitkä prosessi

Nyt mahdollisuus biologisiin lapsiin on lopullisesti ohi. Se asia minun on pitänyt sisimmässäni työstää. Lapsettomuuden hyväksyminen on ollut pitkä prosessi.

Erityisesti lapsettomuus kirpaisi edellisessä parisuhteessa, sillä kummatkin olisivat halunneet yhteisen lapsen.

Se oli tosi kova paikka. Mutta jos ihan rehellinen olen, en lopulta ole varma, onko minulla koskaan ollut kunnolla vauvakuumetta. Olenkin asian kanssa nykyään sinut.

Kiti Kokkonen (Tanhupallo)

näyttelijä, Me naiset -lehdessä