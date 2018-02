Lukijoilta: Lakimiehetkö ratkaisevat agrologikoulutuksen sijoituspaikan?

Ilmajoki on ajautunut kunnallishallinnossa erikoiseen tilanteeseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun osakkaana se hakee muutosta tehtyihin päätöksiin lakimiesten avulla. Pitkään kunnallisissa osakeyhtiöissä istuneena kiinnittyy huomio merkittävään seikkaan. Ilmajoen kunnanjohtaja istuu kahdella tuolilla. Hän on ollut päättämässä agrologikoulutuksen siirtämisestä Ilmajoelta Seinäjoelle, kuitenkin tehdyn päätöksen jälkeen hän on valmistelemassa asiantuntijana Ilmajoen kunnassa lakimiesvoimin päätöksen kumoamista.

Ilmajoki oli aikoinaan erottamassa ammattikorkeakoulun osakeyhtiöksi, ajan vaatimusten mukaan. Toisen asteen ammatillinen koulutus jäi kuntayhtymälle. Tällä haettiin ketteryyttä ja profiilin nostoa korkeakouluna, ilmeisen hyvin onnistuen.

Mitä agrologikoulutuksen siirto Seinäjoelle tarkoittaa? Tulevaisuuden agrologeista entistä pienempi osuus työskentelee perinteisissä tehtävissä. Tämä edellyttää koulutuksessa laaja-alaista tarjontaa valinnaisuudessa. Pienen ammattikorkeakoulun resurssit eivät riitä kovin hajautuneeseen toimintaan. Mikäli haluttaisiin kouluttaa perinteisiin tehtäviin, niin koulutuksen pysyttäminen nykyisellään olisi varmasti perusteltua.

Toinen merkittävä seikka on opiskeluympäristön sosiaaliset tekijät ja vetovoimakysymykset. Aikanaan Jurvan yksikön kulttuurialalla tämä kipuilu nähtiin ja koko ala tuhoutui Etelä-Pohjanmaalta. Agrologikoulutusala on pieni ja sen kilpailukenttä on laaja, hyvin helposti virheellisillä päätöksillä kouluala siirtyy muualle Suomeen.

Käsillä oleva ongelma on ollut nähtävissä heti ammattikorkeakoulutuksen perustamisesta alkaen kaikilla koulutusaloilla.Pienillä suppeilla koulutusaloilla se vain entisestään korostuu.

Seinäjoen kampuksen rakentaminen oli aikanaan rohkea veto. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet, että ratkaisu oli oikea. Hyvä nykyaikainen opiskeluympäristö palvelee parhaiten opiskelijaa. Maatalouden yliopistokoulutus on Viikissä eikä sen olemassa oloa aseta kukaan kyseenalaiseksi.

Ilmajoen etsikkoaika oli Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun erottamista edeltävä aika. Kovin heppoisin perustein luovuttiin toisen asteen koulutuksesta omalla paikkakunnalla.

Koulutuskuntayhtymän johto ajettiin Ilmajoella kokouksista ulos ovet paukkuen, varmoina siitä, että kyllä muu maakunta panee Seinäjoen järjestykseen. Mitä tapahtui, Kurikkaan keskitetään toisen asteen koulutusta uusilla miljoonainvestoinneilla ja Ilmajoella tilat jäävät tyhjilleen.

Ilmajoen olisi pitänyt nähdä kehityksen virta, agrologikoulutuksen siirrolle olisi pitänyt neuvotella hinta. Seinäjoki olisi kyllä suostunut, mikäli olisi neuvoteltu. Ilmajoen tuki Seinäjoelle tässä sekavassa maakuntapoliittisessa tilanteessa, olisi ollut sille tuiki tarpeellinen. Mielestäni kiistassa on kysymys kyvyttömyydestä luovasti ratkaista yhteisiä haasteita.

Nyt kun lakimiesten avulla haetaan oikeutta päätökseen, jonka osakeyhtiön hallituksen enemmistö on päättänyt, varmistetaan toisen asteen koulutuksen kuihtuminen paikkakunnalta lopullisesti. Ei siinä auta maakuntalehden mielistelyt, ”pitäisi vielä kerran tarkastella lukuja”.

Kunnallishallinto on yhteistyötä ja siinä ratkaisevat asiat ja kyky yhteistoimintaan. Oikeussalissa ratkaisee vain raaka voima.

Olen kuullut, että käräjäsalin eteisestäkin voi pyörtää ja sopia.

JORMA YLI-SUOMU

kunnallisneuvos

Ilmajoki