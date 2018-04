Lukijoilta: Kristillisyyden alasajoa

Lukijoilta: Sote siirtynee seuraavalle eduskunnalle

Arvostelu maakuntahallinnon hajanaisuudesta ja nykyisen soten pulmista on jatkunut vuosikausia, viimeksi Tampereen hammashuollon pulmat olivat näyttävästi esillä (AL 18.4). Korjattavaa on kertynyt ja nyt kun miljoonia maksanut korjausohjelma on lakipäätöksiä vaille valmis, se aiotaan eduskunnassa äänestää nurin. Lue lisää