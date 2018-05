Lukijoilta: Kotihoidon ”kukkaset”

Kotihoito on sinänsä ihan hyvä ja oikea huolehtimistapa, kun on kyseessä ikäihmisistä huolehtiminen. Ihminen haluaa asua omissa ”nurkissaan”, mutta ei enää pärjää ihan omineen, niin silloin yhteiskunnan apu on hyvä ja tarpeen.

Mutta sitten ne kriteerit!

Karmein tapaus oli tietysti viime viikolla se, kun kotihoidon piirissä ollut vanhus löydettiin kuolleena. Oli ollut kuolleena viikkoja.

Kyllä nyt on kiireesti arviointia muutettava. Nyt tuntuu olevan, että kaikkien ”etevimmät” vanhustyön johtajat ovat ne, jotka panevat kaikki vanhukset asumaan kotonaan. Se viisaus pätevöittää jopa kaupunginjohtajan virkaan.

Ei voi olla näin. Kun vanha ihminen ei tiedä mikä päivä on, asuu lukkojen takana ja makaa suu auki petissä, hänen paikkansa ei ole yksin kotona. Ja näin asuvia on paljon. Sen hyväksyminen on heitteillejättöä, joka pitää olla rangaistava teko.

Sitä en tiedä, onko tämän lain laatija viettänyt aikaansa ”ikkunattomassa” huoneessa. Joka tapauksessa jo ajatus, että me kaikki vanhat ihmiset pystymme asumaan elämämme loppuun kotona, on suorastaan typerä ja rikollinen.

Sitten väitteeseen, että se on niin edullista. Kuinkahan se oikein on?

Työvoimakustannukset ovat suurin menoerä kaikista menoista, kai noin 65 prosenttia.

Jos ja kun henkilöt kotihoidossa viettävät lähes puolet ajastaan autossa istuen, niin miten siinä syntyy säästöä.

Vaihtoehtoisesti, jos samat henkilöt ovat koko työajan hoitamassa vanhuksia. Silloin koko aika on tehokasta työaikaa.

Tekeillä oleva sote ei tätä asiaa korjaa tai ratkaise, päinvastoin. Mitä kauempana on päätöksenteko, sitä tunteettomampaa se on.

Otan esimerkin itsestäni ja diabeteksen hoidosta. Pienillä paikkakunnilla Alavudella, Ähtärissä ja täällä Kaksineuvoisen alueella Kortesjärvellä minusta pidetään todella huolta. Seinäjoki on tässä mielessä iso paikka ja siellä minä olin ”heitteillä”.

Kun vanhusten kotihoidosta päätetään koko suuren alueen pääpaikalla ja päättäjänä on tunteeton teknokraatti, niin meno ei nykyisestä parane, päinvastoin.

Seppo Ylilammi

Kortesjärvi