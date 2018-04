Lukijoilta: Kirkon tulee vihkiä uskova homoparikin

Kirkko sanoo sivuillaan: ” Raamattuun ihmiset ovat kirjoittaneet sen, mitä ovat nähneet, kuulleet ja uskoneet.” Tämän jälkeen on kehitetty apuvälineitä, joilla nähdään pienistä hiukkasista galakseihin asti.

Geenitiede on pystynyt lukemaan solujen tuman kromosomeissa olevan deoksiribonukleiinihapon eli dna:n. Sen jaksot, geenit, määräävät, millainen ihmisestä kasvaa. Dna on jokaisella ihmisellä erilainen identtisiä kaksosia lukuun ottamatta. Jumala on siis tarkoittanut meidät erilaisiksi. Myös seksuaalisen suuntautumisen suhteen.

Kirkon ei pidä uskotella tietoisille ja koulutetuille nykyihmisille, että Raamatun kirjoittajat tiesivät maalliset asiat paremmin kuin nykytiede.

Sen sijaa uskon Jumalaan voi tuoda nykyaikaan. Toisaalta Jumalaan voi uskoa ja olla yhteydessä suoraan koukkaamatta Raamatun kautta.

Kristillisiin arvoihin kuuluu tasa-arvo. Raamatun tasa-arvojae kuuluu: ”Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi.”

Evl. kirkko hyväksyikin jo 30 vuotta sitten naispappeuden. Mitään pahaa siitä ei ole seurannut. Tästä rohkaistuneena kirkolliskokouksen tulee antaa papeille omantunnonvapaus vihkiä homoparejakin avioliittoon. Kyllä papillakin saa olla omatunto.

Uskonnollisuus on vähentynyt. Suuri osa kirkon jäsenistä on siis löysästi kiinni kirkossa. Siksi homovastaiset kannanotot saavat herkästi ihmisiä eroamaan siitä.

Haluaako evl. kirkko pysyä kansan enemmistön kirkkona?

Markus E. Myllymäki

Vaasa