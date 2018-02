Lukijoilta: Karvapohjat muuttavat kilometrit ilometreiksi

Poikkeuksellisen hyvät ulkoilukelit ovat olleet hiihtointoilijoiden riemuna tänä vuonna.

Tällainen lähes täydellisyyttä hipova säätila oli esimerkiksi viime sunnuntaiaamuna. Kello 7.55 auton pakkasmittari näytti 19 astetta. Valkoisena hohtava lakia oli täysin tuuleton. Ylös hiipivä aurinko värjäsi taivaanrannan Rengonkylän suunnalla punaisen eri sävyihin.

Radiossa lauloi Anne Mattila. Kahdeksan aikamerkki piippasi vielä ennen kuin parkkeerasin autoni Käpälämäentien päähän. Edessä oli 16 000 ilometriä lumoavassa ja täysin hiljaisessa talvisessa luonnossa.

Pakkanen oli kovettanut ladun liukkaaksi. Nykyaikaiset urheiluvaatteet täydennettynä Liisa-mummon villasukilla varmistivat, että lämminkin oli.

Vain yksi muu hiihtäjä oli nauttimassa hartautta muistuttavasta pyhäaamun tunnelmasta.

Lenkin jälkeen lämmin suihku, kuuma hunajatee ja takan eteen sohvalle pötköttelemään ja odottelemaan yhteisvastuulounaan alkamista. Eipä voisi päivä mukavammin alkaa.

Perinteisessä hiihdossa pitovaikeuksia on pyritty koko lasikuitusuksien aikakauden ratkaisemaan pääasiassa voiteilla. Ongelma on se, että jonkin verran on nähtävä vaivaa ennen jokaista lenkkiä, jos näihin tavanomaisiin menetelmiin luottaa.

Helppoutta on haettu esimerkiksi erilaisilla pitopohjilla ja nanotekniikalla. Näiden sinänsä soivien pelien heikkous on, että ne kaikki toimivat kohtuullisen kapealla kelialueella.

Muutamat viime kauden ajan tuloaan tehnyt karvapohjasuksi on ratkaissut koko pito-ongelman ainakin tavallisen kuntosivakoijan tarpeisiin.

Olen nyt hiihdellyt muutaman sata kilometriä erilaisilla lumilla ja eri lämpötiloissa (+3 ... –20). "Karviset" pitävät aina.

Pari kertaa on sattunut vitikeli: pakkasta vähintään 10 astetta ja uutta teräväkiteistä lunta. Tuolloin skinit eivät optimaalisesti luista, mutta eivät toki tavanomaisestikaan voidellut.

Kun kaikki ladut lähialueellamme kunnostetaan pääsääntöisesti isolla koneella, niin hyvin nopeasti baanat kovettuvat taas luistaviksi.

Täysin huoltovapaita suksia ei olekaan. Skinit pitää luistovoidella. Vahat pitäisi vetää pohjaan ehkäpä 60–80 kilometrin välein.

Kun itselläni on elopainoa aika paljon, se toki johtaa siihen, että voiteet kuluvat nopeammin kuin ns. hankisääskillä.

Olenkin ottanut tavakseni käsitellä perheemme kaluston aina sunnuntai-iltapäivisin.

Pitoaluetta ei tarvitse huoltaa muuta kuin joskus pyyhkäisemällä sitä voiteenpoistoaineeseen kostutetulla rätillä.

Parhaimpiin oikeuksiinsa skinit pääsevät varmaankin Lapin keväthangilla, kun aamulla voi olla kymmenkuntakin pakkasta ja iltapäivällä useita asteita lämmintä.

Olen vakaasti sitä mieltä, että karvapohjat ovat mullistavin uudistus hiihtovälineissä lasikuitusuksien keksimisen jälkeen.

Sivakka toimii aivan varmasti, kunhan antaa asiantuntevan myyjän valita oikean jäykkyisen kapulan juuri sinulle. Vetelä suksi ei luista ja liian jalkava ei pidä.

Mistään innovaatiosta ei ole kysymys. Pikemminkin vanhan keksinnön päivittämisestä. Jo Kalevalassa sanottiin:

"Liekö lylyn lykkijäistä.

Kalhun kannan potkijaista".

Idea on siis ainakin satoja tai jopa tuhansia vuosia vanha. Esi-isämme jo kiinnittivät lyhyempään sukseen eli kalhuun jonkin eläimen karvaa. Pitkä suksi eli lyly oli sen sijaan karvaton ja sillä liuuttiin.

JUSSI KETONEN

Ilmajoki