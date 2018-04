Lukijoilta: Kartano- ja valtiokulttuurisen nationalismin eroista

Lukijoilta: Väärinkäytösten ilmoittajien suojelu edistyy

Euroopan komissio on julkistanut 23.4.2018 pitkään odotetun direktiiviehdotuksensa väärinkäytösten ilmoittajien suojelemisesta. Ehdotus on tarpeellinen, sillä monessa Euroopan unionin maassa väärinkäytösten ilmoittajien suojelun nykytila on todella huono. Esimerkiksi Suomessa ei ole toistaiseksi lainkaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Lue lisää