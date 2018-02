Lukijoilta: Jatkosodan junat ja saksalaiset sotilaat

Lukijoilta: Nuorten mielet myllerryksessä

Murheellista luettavaa (Ilkka 20.2.). Elämme täällä niukkenevien työmahdollisuuksien ja menestyspohjaisen maailmanmenon keskellä. Se on tuottamassa näemmä pahaa jälkeä mm. opiskelevan nuorison parissa. Japanista on kerrottu, että jotkut nuoret ovat ankarassa kilpailutilanteessa ja koulupaineissaan ajautuneet jopa itsemurhiin. Ilmiö on rantautumassa jossain mitassa meidän hyvinvointiyhteiskuntaammekin. Lue lisää