Lukijoilta: Järki mukaan maatalousopetusratkaisuihin

Lukijoilta: Kompromissi, jossa ei saakaan mitään, on suomeksi tappio

Mitä tulee kompromisseihin - koko elämä on kompromisseja ja erityisesti politiikka koalitiohallituksessa on sitä. Kompromissi tarkoittaa kuitenkin määritelmällisesti sitä, että annetaan jotain, jotta saadaan jotain. Jos annetaan, muttei saada, sille on suomeksi yksi sana: tappio. Lue lisää