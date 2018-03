Lukijoilta: Jäitä hattuun Ekman

Seinäjoella asuva Timo Ekman nimittää kaupungin hallituksen ja valtuuston seminaarimatkoja ”aivan diipa-daaba-teemoilla olleiksi tomppeleiksi, ylihinnoitelluiksi ryyppyreissuiksi Latviassa ja Oulussa” (Ilkka 20.3.18).

Olen ollut kaupunginvaltuutettu lokakuusta 2008 toukokuuhun 2017 – siis hieman yli 8,5 vuotta, josta jälkimmäiset lähes 4,5 vuotta toimin myös kaupunginhallituksen jäsenenä. Olen osallistunut edellä mainittuihin seminaareihin, vaikka aluksi vierastin ulkomaanmatkoja; olinhan saanut työelämässä reissata ulkomailla riittämiin. Menin mukaan ja tiedolla voin oikaista joitakin Ekmanin väittämiä.

Kaupunginhallitus on pitänyt nelivuotiskautensa aikana kaksi strategia-/talousseminaaria matkustaen johonkin edulliseen EU-maahan. Muut seminaarit on järjestetty kotimaassa, suurin osa Seinäjoella iltakokouksina. Valtuuston strategiaseminaari jossakin Suomen kaupungissa on pidetty yleensä valtuuston istuntokauden alkupuolella. Näiden lisäksi järjestetään syksyisin Seinäjoella talousarvioseminaari ja muita seminaareja tarpeen mukaan.

Pidän näitä alkukauden seminaareja erittäin tärkeänä jo pelkästään sen vuoksi, että valtuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet tutustuvat toisiinsa ja toistensa työtapoihin ollessaan normaalista kokouksesta poikkeavassa tilanteessa. Nykyisessä valtuustossa esimerkiksi lähes puolet valtuutetuista on uusia, joille Oulun seminaari tuli varmasti tarpeeseen. Lisäksi, kun ollaan toisella paikkakunnalla, kaikki keskittyvät siihen, mitä varten sinne on tultu.

Seminaarit ovat täyttä työtä. Niihin lähdetään aamutuimaan ja niissä istutaan sitten normaalin työpäivän mittainen rupeama. Aikataulu on tiukka ja ainakin uudelle valtuutetulle asiapitoinen anti on täyttä työtä. Illalla jää muutama tunti aikaa vapaaseen seurusteluun ja aamulla työ jatkuu, kunnes on paluumatkan aika.

Kaupunginhallituksen seminaarit ovat tiivistahtisia. Niihin on lähdetty repimällä itsemme ylös aamuyöstä, jotta on oltu varhaisessa aamujunassa ja ajoissa Vantaalla. Viimeistään kohteessa on pidetty ensimmäinen kokous, joskus matkalla. Työputki on jatkunut kaksi seuraavaa päivää, kunnes on tullut aika palata kotiin. Ei niissä ole rilluttelulle jäänyt aikaa.

Näiden seminaarien parasta antia on ollut se, että luottamushenkilöt ovat tehneet töitä yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Se on synnyttänyt ”me-henkeä” ja motivoinut meitä jokaista tekemään parhaamme Seinäjoen yhteiseksi hyväksi.

Timo Ekman päivittelee kahden seminaarin kuluja ja antaa ymmärtää, että niissä ryypätään. Näiltä matkoilta ei makseta kokouspalkkioita eikä päivärahoja, joten kohtuullista on, että kustannetaan lounas ja päivällinen – ilman ruokaryyppyjä. Vertailun vuoksi laskeskelin, että nykyisin kolme yli viiden tunnin valtuuston kokousta tulisi maksamaan pelkästään 51 valtuutetun osalta veronmaksajille noin 60 000 euroa. Korotettua kokouspalkkiota maksetaan, kun kokous kestää yli kolme tuntia.

Viime kauden alussa valtuustossa tehtiin päätös puheenvuorojen aikarajoista ja elokuussa tulee kuluneeksi viisi vuotta valtuuston edellisestä ylipitkästä kokouksesta. Peruskokouspalkkiolla on selvitty toistaiseksi, joten valtuusto on säästänyt edellisellä kaudella reilusti nuo puheena olleet 50 000 euroa. Tämä osittain vain siksi, että asiat on puhuttu ”halki” noissa seminaareissa ja ryhmien välisissä neuvotteluissa.

Anneli Manninen

varavaltuutettu

sihteeri, Seinäjoen Siniset ry.