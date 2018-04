Lukijoilta: Irtisanomissuojan muutos on yrittäjille tärkeä asia

Mitä yhteistä on työntekijällä ja yrittäjällä? Kai se on työ, mistä kumpikin saa elantonsa. Siis tarvitsevat toisiaan.

Yksin yrittäjät poikkeavat tästä yhtälöstä siten, että he ovat tavallaan pätkätyöläisiä, mutta vastaavat kaikesta, mistä yrittäjät vastaavat, paitsi eivät työntekijöistä ja kilpailevat saatavista töistä.

Kaikin varmaan tiedämme, että työttömyysluvut ovat vielä suuret, vaikka hallituksen aikana ovat parantuneet luvattuihin lukuihin. Oppositio piti sitä mahdottomana ja heitteli hiekka rattaisiin.

Mutta työttömyyttä on etenkin nuorilla, mikä on huolestuttavaa. Toisaalta on myös työvoimapulaa. Siinä vaikea yhtälö, jos näin sanoisi.

Nyt, kun hallitus aikoo madaltaa työhönottokynnystä, niin siitähän mekkala nousi.

Vasemmisto ja liitot taas alkoivat jarruttaa asian eteenpäinviennissä. Taas tuli ”mahdollisuus kaataa hallitus”.

Tehdään hallituksen esityksestä ”rautalanka-malli”: jos yrittäjälle on tullut töitä niin, ettei oma porukka piisaa, silloin hän tarvitsee lisää työntekijöitä. Mutta työ voi olla vain esimerkiksi kolme kuukautta. Silloin voi irtisanoa, kun ei ole töitä, niin silloin ei ole töitä, kuormitusta ei voi aina tietää eteenpäin.

Menee muutama kuukausi, on tullutkin töitä, silloin irtisanotulla on mahdollisuus palata töihin, jos työntekijä on ollut työstään innostunut ja näyttänyt osaamisensa. Silloin voi olla mahdollisuus vakinaiseen työsuhteeseen.

Olen huomannut 40 vuoden työelämäni aikana, etteivät kaikki osaa innostua työstään tai halua katsoa, miten työelämässä päästään eteenpäin. Itsensä kehittäminen sekä innostus työhön ovat avain parempiin mahdollisuuksiin.

Täsmäkoulutus yrityksen tarpeisiin on nuorisotyöttömyyden vähentämiseen nopein tapa ja miksei vanhempienkin, jotka tarvitseva päivitystä ammattitaitonsa. Tähän hallitus on tuonut nyt yhden mahdollisuuden, minkä yrittäjäkin varmaan hyväksyy.

Mikroyrityksille, joita on noin 240 000 (henkilöstö 1–10), on työllistäjinä mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaansa, jos hallituksen esitys tulee käyttöön.

Mitä tapahtuu nuorisotyöttömille, jos edellä mainituista yrityksistä 30 prosenttia ottaa töihin tai koulutukseen heitä? Hallituksen esitys taitaa olla nuorison ja yleensä työttömien hyväksi.

Yrittäjä ei voi olla sosiaalilaitos. Jos lähtee siihen, on suuri vaara, että rahat loppuvat. Silloin loppuvat työt muiltakin yrityksessä.

Matti Latva-Panula

Ilmajoki