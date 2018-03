Lukijoilta: Hyvä ettei Louhimies ohjannut Ikitietä

Lukijoilta: Antikristuksen aika

Pohjanmaalla on meneillään mediamissio, jonka nimenä on ”Mahdollisuus muutokseen”. Sen yhteydessä on koteihin jaettu yli 100-sivuinen kirjanen ”Elämäsi mahdollisuus”. Mission luotsina kuuluvat olevan IRR-TV ja kristilliset paikallisseurakunnat, joista on koottu ekumeeninen päätoimikunta. Lue lisää