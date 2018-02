Lukijoilta: Huumekaupan tyrmistyttävä helppous

Ihan sama, ei v***u kiinnosta. Nämä sanat jäivät mieleen eräässä käräjäoikeuden istunnossa, jota olin työn puolesta seuraamassa. Niiden lausujaa syytettiin muun muassa huumausainerikoksesta ja siitä hänet myös tuomittiin. Saman tuomion sai liuta muitakin nuoria.

Oikeudenkäynnin alkaessa tätä asenneongelmaista nuorta miestä ei näkynyt. Hän saapui istuntoon myöhemmin poliisin saattelemana. Pystyssä olleesta tukasta ja homssuisesta olemuksesta päätellen hänet noudettiin suoraan unilta oikeuteen. Oma-aloitteisesti hän ei viitsinyt vaivautua paikalle, vaan siihen tarvittiin valtion kyyti. Poliisi saatteli parikymppisen nuoren penkkiin, johon hän lysähti puoliksi makuuasentoon. Välillä rykiessään hän oikaisi itsensä istualleen.

Toisella kerralla salissa oli samaan tapaan parikymppinen nuori. Syytteet olivat astetta rankemmat. Tämä kuitenkin istui selkä suorassa syytetyn penkillä ja vastaili asiallisesti tuomarin ja syyttäjän esittämiin kysymyksiin. Istunnon aikana käsiteltiin tappouhkauksia ja rajua huumeidenkäyttöä. "Se nyt oli sellaista humalaisen höpinää", puolustus vetosi. Kuviossa oli valvottu viikon päivät huumeiden voimalla: vedetty sekaisin huumeita, lääkkeitä ja viinaa. Sitten oli suunniteltu toisen tappamista ja itseltä aivojen ampumista pellolle, uhottu ja sekoiltu käsittämättömällä tavalla.

Näitä tarinoita riittää. Useita nuoria istuu oikeudessa huumeiden vuoksi joka viikko ja poliisi käräyttää liikenteessä haahuilevia huumekuskeja päivittäin. Nuorten huumeidenkäyttö on räjähtänyt käsiin. "Poliisi takavarikoi ison erän amfetamiinia", "Huumekuskitilastot järkyttävät jo poliisiakin", "Abille vakava aivovaurio Subutexin yliannostuksesta", "Huumekauppa yhä raaempaa". Muun muassa näin otsikot ovat kertoneet viime aikoina.

Kun itse olin nuori, ikäisilleni riitti alkoholi ja tupakka, jos jollain halusi nostattaa juhlamieltä. Tiesin joitakin, jotka kokeilivat tai käyttivät satunnaisesti huumeita. Se oli todella harvinaista ja kiellettyä, jotain, mistä ei oikein edes puhuttu.

Teininä mieleen jäi tuttavan kertomus nuoresta naisesta, joka oli huumepäissään luullut itseään appelsiiniksi ja alkanut kuoria ihoaan veitsellä. Oli se totta tai legendaa, mieleen se joka tapauksessa jäi. Muistan ajatelleeni, etten ikinä koske huumeisiin, jos niitä minulle tarjotaan. Tehokasta huumevalistusta, sanoisin.

Meno on muuttunut paljon 15 vuodessa. Nuorten alkoholinkäyttö ja tupakointi on vähentynyt, mutta samaan aikaan huumeidenkäyttö on lisääntynyt. Siitä on tullut arkipäivää. Viime kesänä haastattelimme eteläpohjalaista nuorta huumeidenkäytöstä. Hän sanoi, että petollisinta siinä on helppous, sillä lähes kaikenlaisia aineita löytyy nopeasti netistä (Ilkka 7.6.).

Kun viranomaiset sulkivat huumeiden myyntiin käytetyn Sipulikanava-keskustelupalstan viime marraskuussa, seuraavana päivänä pystyssä oli jo uusi palsta, jonka kautta aineet vaihtoivat omistajaa (Ilkka 3.11.). Herää kysymys, onko olemassa mitään keinoa huumekaupan pysäyttämiseksi?

Oikeuden tuomioista viis veisataan, kuten alun esimerkistä voi päätellä. Pienellä, satunnaisellakin "huvittelulla" voi olla kauaskantoiset seuraukset. Kun järkeä tulee päähän ja ammattihaaveet selkiytyvät, niille voi joutua heittämään hyvästit nuoruuden hölmöilyjen vuoksi. Se on surullista.