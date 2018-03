Lukijoilta: Huoli työehtojen noudattamisesta Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla

Olemme huolestuneena seuranneet, kuinka jotkut linja-autoyritykset yrittävät polkea tietoisesti työehtoja kuljettajien kustannuksella Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Toivomme kuntapäättäjiä ja kilpailutuksista vastaavia ottamaan huomioon tarjouksia käsitellessä, että työehtosopimuksia noudatetaan.

Työntekijöitä pelotellaan ja uhkaillaan. Jos heikennyksiin ei suostuta, voi lähteä. Työhön tulijoita kyllä on. Vastaavassa tilanteessa kuljettajilla itselläänkin on peiliin katsomisen paikka. On uskallettava vaatia sopimuksen mukaiset työehdot. Tällä tavalla autetaan sekä itseä että muita alalla työskenteleviä.

Seinäjoki on pyytänyt 13.4.2018 mennessä tarjoukset paikallisliikenteen kilpailutuksesta. Tietääksemme Kauhajoki kilpailuttaa keväällä ainakin koulukuljetuksia.

Linja-autoalalla on yleissitova työehtosopimus, jota on noudatettava työntekijän tai työnantajan järjestäytyneisyydestä riippumatta.

Viisas työnantaja ei leiki työehdoilla. Viisas työnantaja tiedostaa riskit. Jossain vaiheessa tulee maksun aika, usein työsuhteen päättyessä. Tällöin “kuitataan” saatavat. Työntekijä on yleensä tässä vaiheessa jo tilanteeseensa nähden niin väsynyt, että uskallusta riittää hakea turvaa ja ratkaisua ammattiliiton avustuksella.

Esimerkkinä työajan lyhennys, kansanomaisemmin “pekkaset”. Työajanlyhennykset ovat työehtosopimusperusteisia ja ne vanhenevat viidessä vuodessa. Jos työajanlyhennyksiä ei ole viiteen vuoteen saanut pitää ja työsuhde päättyy, on työntekijälle kertynyt jo mukava potti palkkasaatavaa.

Kokeneen kuljettajan (yli 12 vuotta) tuntipalkka on 14,72 euroa. Pelkästään perustuntipalkalla laskettuna vuosien 2013–2017 työajanlyhennyksistä tulee palkkasaatavaa yli 11 000 euroa.

Jo yhden kuljettajan palkkasaatava saattaa keinuttaa pienen yrityksen taloutta, entäpäs jo 10 kuljettajaa ulosmittaa palkkasaatavansa yrityksessä, jossa on se 10 kuljettajaa?

Edellisen esimerkin mukaan, jos koululaiskuljetuksia hoitava yritys ei ole noudattanut työehtosopimusta, seuraavat siitä taloudelliset vaikeudet. Tilanteet luovat epävarmuutta koulukuljetusten onnistumiselle. Koululaisten vanhemmat ihmettelevät, onnistuvatko kuljetukset ja miten kuljetukset onnistuvat. Huomio kiinnittyykin kaluston kuntoon, kuljettajien ikään ja terveyteen.

Sinä linja-auton kuljettaja olet vastuussa matkustajien ja muiden tielläliikkujien turvallisuudesta, sinulla on myös ammattilaisen oikeus sopimusten mukaiseen palkkaan ja muihin ehtoihin.

Työaikapankista haluamme muistuttaa sen verran, että se voidaan ottaa käyttöön vain Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n jäsenyrityksissä, joihin on valittu luottamusmies.

Mirkka Hakala

018 Seinäjoen Automiehet ry

080 Vaasan Alueen Autoalantyöntekijät ry