Lukijoilta: Huhtasaari aikoo hymyillä jatkossakin omana itsenään

Ylen tentin jälkeen joka tilaisuudessa on toistunut yksi teema: mikä kumma se on, kun ei enää hymyillä saisi? Ylen toimittajan mielestä kasvonilmeeni eivät ole sopivia, kun puhe on kovasta politiikasta.

Tiedoksi toimittajille ja muillekin, minä aion jatkossakin olla oma itseni. Noudatan käytöstapoja jotka minulle on kotona opetettu ja jotka opetan omille tyttärilleni ja hymyilen ystävällisesti ihmisiä kohdatessani. Saa kelvata tai olla kelpaamatta.

Laura Huhtasaari blogissaan Ylen vaalitentin jälkeen