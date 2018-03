Lukijoilta: Hoitajien erityisyydestä

On ihanaa olla hoitaja ja saada erityiskohtelua!

Viime vuosina hoitajien työoloihin on tullutkin varsin runsaasti erityisiä työtehoa lisääviä uudistuksia. Esimerkiksi työ- olojamme parannettiin työaikamuutoksen kautta pakollisen työpäivän aikana pidettävän lepotauon merkeissä.

Tauko on meidän omaa aikaamme ja se on pidettävä tiettyyn aikaan työpäivän sisällä. Tauon kesto on vähintään puoli tuntia ja monet tapaavat käyttää sen ruokailuun.

Käytännössä saamme joka viikko virkistäytyä kaksi ja puoli tuntia enemmän työpaikoillamme. Työaikaratkaisu vähentää siis kuormittumistamme myös perhe-elämästä, koska joka viikko saamme viettää vähemmän aikaa lastemme ja puolisoidemme kanssa.

Myös valtion virkamiehet pitävät meitä erityisinä. He pienensivät lomarahaamme, mutta antoivat tilalle puolituntia tehokasta työaikaa viikkoa kohden. Esimerkillistä toimintaa!

Osa hoitajista kuuluu ammattiliittoihin. Ne ajoivat hienosti asiaamme juuri käydyissä työsopimusneuvotteluissa. Saimme palkankorotuksen, josta käteen jää verojen jälkeen noin kymmenen euroa. Lomarahoistakin saimme osan takaisin. Lisäksi saimme oikeuden hoitaa kotona lapsia niin kauan kunnes he täyttävät kaksitoista vuotta.

Toki monella työt odottavat tekijäänsä noiden sairauslomien ajan, koska työnantajamme pitävät meitä yksilöinäkin niin erityisinä, ettei sijaisia yleensä ainakaan avopuolella oteta töitämme sekoittamaan sairauslomapoissaolojen ajaksi.

Etten nyt kuitenkaan liioittelisi hoitajien erityisyyttä, täytyy mainita, että toisaalta olemme me korvattavissakin.

Tiesittekö, että valtaväestön kohdalla tutkitaan voisiko jäykkäkouristusrokotetta tehostaa jatkossa jopa vain kahdenkymmenen vuoden välein?

Me hoitajat olemme siitä erityinen ihmislaji, että meille tuo rokote voidaan uuteen tartuntalakiin vedoten laittaa joka viides vuosi.

Mihin perustuen? Siihen, että hinkuyskää ei Suomessa ole saatavilla erikseen, vaan se on yhdistetty jäykkäkouristusrokotteeseen.

Mikäli tuota rokotetta, tai paljon keskustelua herättänyttä influenssarokotusta ei halua itseensä pistättää, voidaan hoitaja hyvin helposti todeta soveltumattomaksi työhönsä ja tehdä loppu hänen tähän saakka erityisen arvokkaasta työsuhteesta.

Tulevaisuuden hoitajapulaa pohtiessa tulee ihmeteltyä, milläköhän tavalla kaikki nämä uudistukset kannustavat uusia työntekijöitä hakeutumaan hoitajien erityiseen joukkoon.

NIINA SIHVONEN

kätilö-terveydenhoitaja

Kauhajoki