Lukijoilta: Hoitajalla on asiaa!

Uusi tartuntatautilaki astuu voimaan 1.3.2018. Käytännössä tämä tarkoittaa sairaanhoitajien, kätilöiden ja lähihoitajien pakollista rokottautumista soveltuakseen työhön. Jos soveltuvuuslausuntoa ei voida tehdä, katsotaan henkilö soveltumattomaksi. Kärjistäen; jos et ota rokotetta, saat potkut. Ennakkotapausta ei ole, joten käytäntö tämän suhteen lienee vielä auki.

Täysin epäloogista ja perusteetonta on ajatella, että yksi ammattiryhmä on vastuussa influenssan leviämisestä. Sairaalassa, jossa siivotaan ja desinfioidaan jatkuvasti. Olemmeko me heikoin lenkki? Mitä tapahtuu päiväkodeissa? Kouluissa? Kaupan kassoilla? Kirjastossa?

On olemassa yksi paljon rokotetta tehokkaampi keino suojella itseään ja muita: huolellinen käsien pesu ja desinfenktio.

Toimin kätilönä synnytysosastolla. Otan DiPeTe-rokotteen, jonka tiedän ja luotan antavan minulle lähes 100 prosentin suojan hinkuyskää, kurkkumätää ja jäykkäkouristusta vastaan. Suojelen näin pieniä vastasyntyneitä mahdolliselta hinkuyskältä.

Rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet, jotka saamme jo pikkulapsena ja joihin tarvitsemme vain muutaman tehosteen elämämme aikana, ovat oikeasti turvallisia, tutkittuja ja tehokkaita rokotteita. Näiden avulla vakavat taudit on saatu Suomesta hävitettyä, eikä niiden soisi tulevan enää takaisin siitä syystä, että lapsia jätetään rokottamatta.

En ole rokotevastainen, enkä myöskään vastuuton potilaideni suhteen. Sen sijaan olen tietoinen ja ottanut vastuun ottaa asioista selvää.

Influenssarokote on kausirokote ja miljardiluokan bisnes. Olisi hyvä osata erottaa se muista rokotteista ja ymmärtää, mistä on kyse. En ole ottanut influenssarokotetta koskaan.

Jos tietäisin influenssarokotteen olevan oikeasti tehokas ja turvallinen ja pystyisin sillä oikeasti suojelemaan potilaitani, ottaisin sen. Hyöty vastaan haitta; haitat painavat huomattavasti enemmän.

Puolueettomat ja luotettavat Cochrane-tiedekatsaukset puhuvat poikkeuksetta influenssarokotteen vähäisten hyötyjen puolesta. Pitkäaikaiset haittavaikutukset sen sijaan ovat täysin pimennossa, koska niitä ei toistaiseksi ole voitu tutkia.

Vuosittainen rokottautuminen influenssarokotteella on ihmiskoe. En halua osallistua siihen ja minulla täytyy olla täysi vapaus valita, etten osallistu.

Nuoret, juuri valmistuneet hoitajat joutuvat työhön soveltuakseen ottamaan kehoonsa yli 50 rokotetta elämänsä aikana.

THL on tiedottanut rokotteen olevan eri virusta vastaan, kuin mikä nyt jyllää. Sen näemme myöhemmin. Olin siis rokotettu tai en, on täysin mahdollista sairastua influenssaan ja täysin mahdollista levittää virusta. Silti, riski sairastua influenssaan on minimaalisen pieni ja voin yrittää suojata itseäni ja samalla muita monilla muilla keinoilla.

Tartuntatautilaki on pakkolaki, joka vaatii hoitajaa laittamaan toiseen vaakakuppiin itsemäärämisoikeutensa siitä, mitä hänen kehoonsa laitetaan ja toiseen vaakakuppiin mahdollisesti työpaikan ja toimeentulon menetyksen.

Jokaisen kuuluu saada tehdä päätös kehostaan ja sinne piikitettävistä lääkkeistä (psykiatrista pakkohoitoa lukuunottamatta) itse, aidosti vapaana, ilman minkäänlaista uhkaa niin suuresta asiasta, kuin mahdollinen työpaikan menetys.

En edusta jokaisen hoitajan mielipidettä, mutta siitä lienemme kaikki yhtä mieltä, että vapaa itsemääräämisoikeus ihmisellä kuuluu olla.

HELI RÄMÄKKÖ

kätilö

Seinäjoen keskussairaala