Lukijoilta: Historiaa juutalaisesta näkökulmasta

Lännen-Median lehdissä oli su 17.12. toimittaja Olli Kolkkalaisen kaksisivuinen juttu, ”Miehityksen lopettaminen on avain Lähi-Idän rauhaan”. Kirjoitus sisälsi paljon historiallisia ja ajankohtaisia virheitä ja puutteita. Se oli Israelia epäoikeudenmukaisesti syyttävä sekä arabiosapuolia kaunisteleva.

Samaa on esiintynyt aina joulun ja pääsiäisen alla. Tässä vähän historiaa juutalaisesta näkökulmasta.

Raamatun aikoina puhuttiin Israelin maasta/Kanaanin maasta/Juudean, Samarian ja Galilean alueista. Palestiinaa ei Raamatussa mainita, mutta roomalaiset antoivat juutalaisten karkotuksen jälkeen alueelle Israelin sijaan pilkkanimen Philistea juutalaisten viholliskansan filistealaisten mukaan. Turkkilaisaikana alue autioitui ja soistui eroosion seurauksena, kun metsät hakattiin pois puuveron takia.

Kirjailija Mark Twain totesi 1867 Pyhän Maan alueesta: ”Autioitunut maa, jonka maaperä on tarpeeksi viljava, mutta annettu täysin rikkaruohojen valtaan. Jizreelin laaksossa ei ole ainuttakaan kylää. Muutamia ryppäitä on beduiinien telttoja, muttei yhtään pysyvää asutusta.”

Kun 1900-luvun vaihteessa juutalaiset alkoivat ostaa Pyhän Maan alueita feodaalimaanomistajilta, he saivat maan kasvamaan ja kukoistamaan. Sen seurauksena myös arabeja muutti enemmän alueelle työn perässä. Jerusalemin mufti Al-Husseini alkoi yllyttää arabeja yhä enemmän hyökkäämään juutalaisia vastaan. Brittimiehitys tuotti myös ongelmia.

Kiistassa keskeisin asia osapuolten välillä koskee Jerusalemia. Jerusalem mainitaan Raamatussa 854 kertaa, muttei kertaakaan Koraanissa. Muhammed ei koskaan käynyt Jerusalemissa, vaikka niin on koetettu jälkikäteen väittää. Jerusalem on juutalaisuuden ja kristinuskon pyhin paikka, mutta islamille vasta kolmanneksi pyhin. Hebron on juutalaisille toiseksi pyhin.

Jerusalemissa on ollut juutalaisenemmistö jo vuodesta 1850 lähtien. Jordanian miehityksen aikana 1948-1967 juutalaiset oli karkotettu pois Jerusalemin vanhasta kaupungista ja kaikki synagogat ja jeshivat tuhottiin sieltä.

Israel sai vanhan kaupungin haltuunsa ”kuin Taivaan lahjana” 1967, kun Jordania liittyi sotaan Egyptin ja Syyrian yllyttämänä.

Vuonna 1980 Israel julisti Jerusalemin jakamattomaksi pääkaupungikseen ja kaikki maat siirsivät lähetystönsä Tel Aviviin. Yhdysvaltain Trumpin tunnustaessa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi Suomen 100-vuotispäivänä nousi kauhea häly, vaikka Venäjän Putin oli todennut saman tosiasian jo aiemmin. Molemmat toki tarkoittivat Länsi-Jerusalemia.

”Israelin miehityksestä” puhuttaessa unohdetaan Balfourin julistuksessa luvatun juutalaisille koko Palestiinan mandaattialue, josta silti erotettiin kolme neljäsosaa arabeille Jordanian valtioksi. Kansainliitto hyväksyi 1922 San Remossa juutalaisalueeksi loput, myös Samarian ja Juudean alueet.

Sopimuksen vahvisti aikanaan YK, joka kuitenkin teki kolmannen jakoehdotuksen 1947 juutalaisten hyväksyessä ja arabien hylätessä sen. Israelin julistautuessa itsenäiseksi hyvin aseistetut arabimaat hyökkäsivät pienen Israelin kimppuun, mutta kaikkien yllätykseksi altavastaaja Israel voitti. Kolkkalaisen kirjoituksessa puhuttiin virheellisesti Israelin aseellisesta ylivoimasta 1948 sodassa.

HARRI YLI-HUITA

Laihia