Lukijoilta: Herätys, maakunta!

Valtio on viemässä Altia Koskenkorvan monialayrityksen pörssiin. Altian liikevaihto on yli 350 miljoonaa, työntekijöitä on noin 800 ja välilliset työllisyysvaikutukset lisäksi. Yrityksen tuotteista suurin on etanoli, muita ovat tärkkelys, rehuvalkuainen, hiilidioksidi ja kuoripolttopelletti.

Altian tuotannolla on merkitystä kauppataseeseen, ilmastomuutokseen ja kansalliseen huoltovarmuuteen.

Tuoko pörssiin meno maakunnalle mahdollisuuden vai epävarmuuden? Järjestelyistä otetaan vain kerran voitto, joka toisi 300 – 250 miljoonaa valtiolle ja jättäisi vielä 30 prosentin omistuksen. Osinkoja jaettiin omistajalle 70 miljoonaa. Maakunnan alkutuotanto tuo siis melkoiset rahat. Ei ollenkaan huono, toteaisi Jorma Uotinen.

Maakunnan sananvalta tulevaan kehitykseen on rajallinen, tuotannon kehityslinjaukset ja investoinnit siirtyvät hallituksen käsiin. Hallituksessa tulisi olla tuotantoalan vahvaa kokemusta ja jatkuvaa hereilläoloa tuotekehittelyn haasteisiin.

Menestyksen ratkaisee omistuspohja. Listautuminen tarkoittaa yhden isännän sijasta sitä, että omistus ja määräysvalta ovat suhteessa osakkaitten määrään. Omistajat valitsevat strategiasta ja taloudesta vastaavan hallituksen, joka valitsee toimitusjohtajan, joka tulee vastaamaan käytännön toteutuksesta.

Hallitus määrää kehityksen suunnan ja nopeuden, myös maakunnallisen arvostuksen.

Noteerattu pörssiosake on arvopaperi, jolle omistaja hakee markkinoilta tuottoa. Pörssissä osakkeista tulee vapaata riistaa erilaisilla tarkoitusperillä mukana oleville ostajille. Toisilla on mielessä kehittäminen, mutta suurin osa hakee mahdollisimman suurta tuottoa. Tuolloin kehitys ja monipuolistaminen yhtiössä vaikeutuu.

Osake-enemmistö tulisi olla maakunnan alkutuottajilla ja tehtaan vaikutuspiiriin kuuluvilla jalostusyksiköillä, sillä määräysvalta on kehityksen suurin työväline. Tällä eliminoitaisiin nurkanvaltaukset.

Kossuosake eli kansan osake? Mikä sen arvo tulisi olemaan tämän kokoluokan osakeannissa?. Oltaisiinko mukana yhteisessä hyvässä, mutta ilman suurta rahallista arvoa?

Onko edellä esitetty edes mahdollista? Ei ole, ellei hallitus myönnä asian maakunnallista tärkeyttä. Alkutuotantoa ja työpaikkoja olisi tuettava siten, että maakunta ehtii sopeutua tulevaan haasteeseen. Viiden – kymmenen vuoden sisällä tulisi valtion tyytyä vain osinkotuottoihin ja maakunnasta tuleviin muihin verotuloihin.

Omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Mika Lintilän ja hallituksen tulisi käydä vakava keskustelu Altian vaikutuksesta maakunnan kehitykseen, elintarvikejalostukseen ja työllisyyteen.

Altialla on myönteisiä vaikutuksia valtiontalouteen. Se ei ole veronmaksajille taloudellinen taakka. Sijoitettu pääoma on tuottanut kohtuullisen, ellei peräti hyvän, osingon. Lisänä ovat myös maakunnan tuloverot. Vaikka Koskenkorvan brändi on jo myyty, jäljellä oleva omaisuusmassa vastannee täysimittaisesti valtion tekemiä sijoituksia

Maakunnan väelle ja yrityksille on annettava mahdollisuus hankkia Altialle vahva alueellinen omistuspohja. Hallituksen tulee antaa sopeutumisaikaa ja edellyttää yrityksiltä, yksityisiltä ja alkutuotannolta toimia asian maaliin viemiseksi.

Perustetaan vaikka maakunnallinen toimielin vain ja ainoastaan tätä projektia varten.

ESKO YLI-KARHU

valtuutettu (kesk.)

Lapua