Lukijoilta: Henkilökunnan kamelin selkä katkesi

Hiukan huvitti, kun luki keskussairaalan hallintoylihoitajan parannusesitystä hoitajien huonoksi kokemaa osastolta toiselle, lähes mielivaltaisesti, tapahtuvaa siirtelyä kohtaan. Hän ehdottaa siihen kannustinrahaa. Jokainen hoitaja tietää mitä nuo kannustinrahat keskussairaalassa käytännössä tarkoittaa, puhutaan kympistä parista /kk, verojen jälkeen, keskimäärin.

Jos konstit työtyytyväisyyden, jaksamisen ja potilasturvallisuuden parantamiseksi oma-aloitteisesti ovat tuossa, niin laihat on eväät. Kannustinraha tuskin muuttaa sitä tosiasiaa, että on resurssipulaa.

Jos henkilökuntaa riepotellaan paikasta toiseen päivittäin, jokainen arvaa, ettei siinä juurikaan sitoutumista osastoon pääse syntymään, eikä potilaita opita tuntemaan ym. Yritetään tehdä multiosaajia, kun ei vain tulisi multisitoutumattomia! Henkilöstö siirtelystä tulee mieleen hölmöläisten täkin pidennys; jatketaan täkkiä purkamalla toisesta päästä.

Yhä enemmän on myös korviin kantautunut puheita, joissa työhönsä ts. potilaiden hyvinvointiin ja työpaikkaansa sitoutuneet (harveneva joukko) henkilöt ovat yrittäneet omaehtoisesti parantaa ammattitaitoaan, pyytäen muutamaa palkallista vapaapäivää tai edes vapaapäivää vuodessa, on heidän pyrkimyksensä erityisesti ylihoitajien taholta tyrmätty.

Puhutaankin ”ylihoitajamafiasta”, johon ei pysty kukaan vaikuttamaan, ei ainakaan rivihoitaja.

Osastonhoitajat ovat tuskastuttavasti puun ja kuoren välissä, yrittäessään pitää henkilökuntansa puolia ja perustellessaan hallinnon päätöksiä. Lähijohtajat eivät saa ääntänsä kuuluviin ja työntekonsa joustavuutta on rajattu, eivätkä he voi vaikuttaa sijaisten valintaan.

Lääkärikuntakin yrittää tuoda enemmän inhimillisyyttä ja joustoa henkilökunnan työoloihin, mutta ovat voimattomia tuon mafian edessä.

Sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto poliittisina päätöksentekijöinä ovat enemmän tai vähemmän pihalla siitä, millaista henkilöstöpolitiikkaa sairaalassa harjoitetaan. Hallituksella pitäisi olla pokkaa kriittisesti tarkastella tekemiensä henkilöstöhallinnon päätösten toimivuutta ja jopa perua päätöksiään.

Henkilöstöpolitiikka on joustamatonta ja kyttääminen on yhä silmiinpistävämpää, varsinkin kun palkataan henkilöstöhallintoon johtajia, jotka tulevat täysin erilaisesta ympäristöstä. Tuntuu, etteivät he ole sisäistäneet sitä, että potilas on heidän ”kinginsä” ja heidän pitää tehdä kaikkensa, että henkilöstöllä olisi hyvät puitteet ja meininki tehdä työtään!

Jos katsoo sairaanhoitopiirin organisaatiokaaviota, poikkeaa se merkittävästi sairaaloiden organisaatiosta esimerkiksi Englannissa.

Siellä kaavion ylimpänä on ”The Patient”, potilas, eikä niin kuin meillä, valtuusto! Tämä valtarakenne poikii lisääntyvää byrokratiaa ja johtajien keskinäistä hymistelyä sekä valtansa kasvatus intoa.

Pitäisikö miettiä koko ylihoitajaportaan keventämistä ja siirtää valtaa osastotasolle, jossa varsinainen työ tehdään. Keventämisellä saataisiin säästöjä ja lähijohtamisella onnistuttaisiin paremmin kannustamaan jaksamiseen ja inhimillistettäisiin työtekoa. Tällä tyylillä, mitä nyt harjoitetaan, ärsytetään henkilöstöä, vedetään se piippuun ollaan tilanteessa, jossa vetovoima keskussairaalaan loppuu! Sairaalan hyvää henkeä ollaan enenevässä määrin murentamassa.

Olisiko sairaanhoitopiirin ylimpien päättävien henkilöiden syytä ryhdistäytyä ja muistaa sairaalatyön päämäärä ja miettiä sloganin ”ihmisen terveyden tähden” sisältöä uudestaan... Miettiä muutakin kuin tilastoja ja liittää se potilas sinne kaavion huipulle ja liittää siihen myös henkilökunnan fyysinen ja psyykkinen jaksaminen!

Konkarihoitaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä