Lukijoilta: ”Happamia on pihlajanmarjat”

Suomessa on lähes maansuru Venäjän presidentinvaalien tuloksen selvittyä.

Putin sai 77 prosenttia äänistä ja äänestysprosentti oli 67. Komunistien ehdokas sai äänistä 12 prosenttia, eli lähes 90 prosenttia venäläisistä äänesti meidän mielestämme väärin.

Näköjään on ihan mahdotonta ajatella, että Putin ja Venäjä ei ole syypää kaikkeen siihen mitä muualla Euroopassa tapahtuu ja EU:n ”ansiosta” tapahtuu.

Näköjään on. Onhan meidän joukossamme myös paljon realistisesti ja totuudenmukaisesti asioihin suhtautuvia merkittäviäkin ihmisiä. Esimerkiksi Esko Aho. Lauantaina hän ykkösaamussa toi sen selvästi tiettäväksi.

Vaikka toimittaja miten näin yritti, että Esko olisi mollanut Venäjää, hän ei siihen sortunut.

Lyhyesti hän sanoi: ”Venäjällä on puutteita ja suurin niistä on yrittäjien yksityisen sektorin kehittämättömyys. Mutta esimerkiksi pankkisektori on yhtä kehittynyttä, ihan niin kuin parhaissa länsimaissa.”

Sitten jopa minä osaan ennustaa: Ei tule sellaista päivää, että Krim siirtyisi takaisin Ukrainan hallintaan. Realismi on usein viisautta. Krimillä asuvista ihmisistä on suuri enemmistö venäläisiä ja nämä vaalit osoittivat, että venäläiset ovat ehkä Euroopan yhtenäisin kansa.

Sitten tämä todellinen kipupiste Ukraina.

Jos ja kun tämä asia halutaan ratkaista, niin se pystytään tekemään vain siten, että otetaan yhtä aikaa tarkasteluun Ukrainan oma tilanne ja esimerkiksi EU:n epäonnistunut rooli, joka oli, että luvataan liikaa ilman velvotteita ja tietysti myös Venäjän osuus.

Tämä vaikea ongelma ratkeaa vain, jos ja kun tämä kaikki nostetaan yhtä aikaa pöydälle. Yksipuolinen Venäjän ja Putinin syyttely vain pahentaa ongelmaa.

Seppo Ylilammi

Kortesjärvi