Lukijoilta: Hätähuuto Kortesjärveltä!

Me Kauhavan pohjoisosan asukkaat koemme joutuneemme kohtuuttoman ikeen alle. Ainoa vetovoimatekijämme asukkaille, maaseutumainen ja rauhallinen asuinalue, ollaan romuttamassa. Kotinurkillemme suunnitellaan isoja tuulivoimala-alueita.

Toteutuessaan hankkeet aikaansaavat monenlaisia ongelmia, joista on jo runsaasti kokemuksia muualta Suomesta. Ihmiset reagoivat eri tavalla jo siihen, että he jäävät pienenä tekijänä puolustamaan asuinaluettaan ylivoimaista vastustajaa vastaan. Voimattomuuden tunne laukaisee erilaisia tiloja, jotka ovat aivan ennen kokemattomia. Tällaiseen epäuskottavaan painajaismaiseen tilanteeseen ei kenenkään kuuluisi joutua. Miksi olemme joutuneet jo vuosia uhraamaan aikaamme ja rahaamme, mielenrauhasta puhumattakaan?

Pahinta tilanteessa on se, että vastuu erilaisten mallinnusten oikeellisuuden todistelusta on langetettu meille. Muut toimijat ja päättäjät voivat sokeasti uskoa tuulivoimayhtiöiden tilaamiin ja maksamiin aineistoihin. Päätösten pohjaksi päättäjille esitetyt selvitykset eivät voi johtaa muuhun kuin ongelmattomaan lopputulokseen. Miksi niissä olisi mitään pelkoa uhkista ja ongelmista? Jo tämän pitäisi herättää luottamushenkilön miettimään asiakirjojen tarkoitushakuisuutta. Me koemme tilanteen loukkaavana meitä kohtaan.

Meille on kertynyt kokemusta tuulivoimalasta muutaman vuoden ajalta. Tuulivoimala on tuonut monenlaisia ongelmia elämiseen ja asumiseen aina terveyshaittoja myöten. Tuntuu oudolta, että tämänkin jälkeen ollaan pohtimassa voimaloiden määrän moninkertaistamista Kauhavan pohjoisosaan.

Minkälainen voima saa luottamushenkilön sulkemaan silmänsä jo todetuilta ongelmilta ja kannattamaan lisärakentamista? Emme voi hyväksyä luottamushenkilön päätöstä ohjaavia muita tekijöitä näin tärkeässä asiassa. Kyse on paikallisista tuulivoimayrittäjistä, mikä lisää asian merkitystä entisestään. Osalle luottamushenkilöistä voi olla vaikeaa asettua vastustamaan ”kunnan” ajamaa tuulivoimakaavaa.

Me tunnemme, että olemme joutuneet poliittisen ja erilaisten intressien pelinappuloiksi. Kaikkien muiden näennäiset tarkoitusperät ohittavat meidän alueella asuvien tarpeet.

Meillä on oikeus vaatia oikeudenmukaista kohtelua asuinaluettamme koskevassa asiassa. Pyydämme luottamushenkilöiltä rohkeutta ajatella meidän tulevaisuutta ja jättää muut ohjailevat tekijät sivuun.

KATARIINA YLIKOSKI

ASKO YLIKOSKI

JAANA VISTI

RIINA ISOMÄKI

MARKKU MÄKELÄ

JARI LAUKKONEN

Kortesjärvi/Kauhava