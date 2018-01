Lukijoilta: Evakoita ja siirtokarjalaisia – ei pakolaisia

Televisiossa on viimeaikoina pyörinyt mainos, jossa tunnettuja julkisuuden henkilöitä kertoo olevansa Karjalasta lähteneitä pakolaisia. Tämä vakiintuneista käsitteistä poikkeava nimitys vie historian tulkintaa harhaan ja antaa aihetta täsmentäviin kommentteihin.

YK:n Genevessä 1951 solmittu pakolaissopimus määrittelee, että pakolainen on henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi.

Talvi- ja jatkosodan päätyttyä ja Moskovan rauhanehtojen seurauksena Karjalasta, Petsamosta, osasta Sallaa ja Kuusamoa evakuoitiin 430 000 suomalaista. Pääosa kotoa evakkotielle joutuneista eli 410 000 henkilöä oli karjalaisia, joita alettiin kutsua siirtokarjalaisiksi ja evakoiksi.

Karjalaiset olivat suomalaisia, jotka vastoin tahtoaan joutuivat jättämään kotiseutunsa. Karjalaisia ei evakuoitu vieraaseen maahan, vaan suomalaisina Suomeen, omaan isänmaahan. Tästä syntyi siirtokarjalaisten historia, joka on vakiintunut historian kirjoituksen käyttöön kuvaamaan karjalaisten evakuointia uusille asuinsijoille, isänmaansa muille alueille.

On harhaanjohtavaa verrata karjalaisia esimerkiksi Syyrian pakolaisiin, jotka joutuvat sodan jaloista lähtemään etsimään inhimillisen elämän puitteita oman maan ulkopuolelta.

Karjalaiset olivat siis evakkoja tai siirtolaisia, eivät pakolaisia. Emmehän kutsu Ruotsiin 1960-luvulla työn perässä muuttaneita tai 1900-luvun alkuvuosina Suomesta Amerikkaan muuttaneita suomalaisiakaan pakolaisiksi, vaan siirtolaisiksi.

Suomi oli ainoa eurooppalainen valtio, joka toteutti hävityn sodan jälkeen siviiliväestön evakuoinnin menettämältään alueelta. Samoin kuin Suomi oli ainoa maa, joka toi rintamalla kaatuneet oman maan multiin.

Vauraan Karjalan menetys oli suuri menetys koko Suomelle. Näistä lähtökohdista ryhdyttiin omin voimin rakentamaan Suomea itsenäisten läntisten sivistysmaiden joukkoon ja siinä onnistuttiin. Karjalaisilla on tapana sanoakin, että menetimme kotiseutumme, mutta säilytimme isänmaamme.

Termien sekamelskassa on syytä muistaa, että karjalaiset olivat evakoita tai siirtokarjalaisia, jotta jälkipolvetkin saavat asioista oikean käsityksen eikä historiankirjoitusta perusteettomasti muuteta.

PERTTI HAKANEN

puheenjohtaja

KIRSI JUURA

varapuheenjohtaja

EEVA-LIISA KURKI

varapuheenjohtaja Karjalan Liitto