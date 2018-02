Lukijoilta: Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen näkyvyys Ylen toiminnassa

Ilkka Tolonen arvosteli sunnuntaina 28.1. Yle Pohjanmaan toimintaa ja koki, että erityisesti Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan asioita ei käsitellä TV1:n Pohjanmaan alue-tv-uutisissa. Lisäksi Tolonen väitti, että Seinäjoki on Vaasan alaisuudessa toimiva filiaalitoimitus. Hän epäili myös, ettei Seinäjoen toimituksessa ole edes omaa kuvaajaa töissä.

Yle Pohjanmaan toimitus on ns. kaksinapainen toimitus eli meillä on toimipiste sekä Seinäjoella että Vaasassa. Kumpikaan toimituksista ei ole filiaali tai sivutoimipiste vaan molemmat tekevät töitä tasa-arvoisesti. Käsitys “fliliaalista” on varmaan osin perua ajalta, jolloin alue-tv-uutiset tehtiin Vaasasta ja siellä oli tv-studiot ja enemmän tv-henkilökuntaa. Tilanne on muuttunut kuitenkin jo kaksi vuotta sitten, jolloin alue-tv-uutisten lähettäminen ja juontaminen keskitettiin Tampereelle.

Tällä hetkellä sekä Seinäjoella että Vaasassa työskentelee molemmissa 10 henkilöä eli yhteensä 20 työntekijää. Tuolla 20:n ihmisen joukolla teemme sisältöä niin radioon, Ylen verkkosivuille kuin alue-tv-uutisiinkin. Radiossa meillä on omaa ohjelma-aikaa maanantaista perjantaihin kello 6–10 ja 15–18 eli yhteensä seitsemän tuntia päivässä. Lauantaisin on Radio Suomessa uusi alueellinen lähetys, Pohjanmaan aamu kello 9–12, jota tehdään Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin.

Ilkka Tolosen epäilys, että Seinäjoella ei ole yhtään tv-kuvaajaa, ei pidä paikkaansa. Kuvaustaitoisia meillä on koko toimituksessa (Seinäjoki ja Vaasa yhteenlaskettuna) kuusi ihmistä, joista kolme on päätoimisia kuvaajia. Muut tekevät myös ns. toimituksellista työstä.

Seinäjoella on kaikkiaan kolme kuvaustaitoista ihmistä, joista yksi toimii päätoimisena kuvaajana. Alue-tv-uutisten lisäksi he kuvaavat videoita verkkojuttuihin ja sosiaaliseen mediaan.

Ylipätään meillä koko toimituksen henkilöstö työskentelee molempien maakuntien alueella eli heillä on ns. liikkuva työ.

Ilkka Tolonen on myös ärtynyt Etelä-Pohjanmaan kohtelusta alue-tv-uutislähetyksessämme. Hänen mielestään Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoki ovat jääneet Vaasan ja Kokkolan varjoon. Yle Pohjanmaahan tekee lähetystä yhdessä Yle Kokkolan toimituksen kanssa.

Kolmen maakunnan alueen kattaminen seitsemän minuutin aikana (mukaan lukien lopun säätiedot ja sääkuva) on aina tekijöille haaste. Näissä kolmessa maakunnassa on yhteensä 40 kuntaa. Niiden kaikkien kattaminen aukottomasti ja tasapuolisesti on kieltämättä vaikea tehtävä.

Yritämme kuitenkin kaiken aikaa tarkkailla tekemistämme ja seuraamme myös lähetysten sisältöjä maakuntakohtaisesti. Tosiasia on tietysti, että maakuntakeskukset eli Seinäjoki, Vaasa ja Kokkola saavat jo pelkästään asukasmääränsä takia enemmän tilaa tv-lähetyksissä. Sen lisäksi uutislähetyksessä lähtökohta on tietysti myös uutisarvo eli siellä, missä tapahtuu, sieltä myös tehdään juttuja.

Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan alue-tv-uutiset pyrkii palvelemaan joka arkipäivä koko alueen asukkaita parhaansa mukaan. Välillä onnistumme paremmin, välillä on varmasti parannettavaa.

Alue-tv-uutiset TV1:ssä kello 18.22 kasvattaa kaiken aikaa suosiotaan. Parhaimpina päivinä alueellisia tv-lähetyksiä katsoo yli 700 000 suomalaista. Se on paljon. Yritämme vastata katsojien toiveisiin ja tehdä merkittäviä ja kiinnostavia uutisia tästä eteepäinkin. Uutisvinkit ovat myös erittäin tervetulleita.

HANNELE HAANPÄÄ-HOLAPPA

päällikkö Yle Pohjanmaa

(Seinäjoki, Vaasa, Kokkola)