Lukijoilta: Asbestista turha ongelma

Lukijoilta: Aikuisopinnoilla osaamista ja virtaa eläkeikään saakka

Opetus- ja kulttuuriministeriön elinikäisen oppimisen tarpeita selvittävä työryhmä totesi tammikuussa valmistuneessa raportissaan, että tulevaisuuden avainkysymys on kansallisen osaamispääoman turvaaminen työelämän ja yhteiskunnan muuttuessa. Jokaiselle työikäiselle on löydyttävä omaan tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaa koulutusta, sen on löydyttävä helposti, ja koulutukseen pitää olla taloudelliset mahdollisuudet osallistua.