Lukijoilta: Antikristuksen aika

Pohjanmaalla on meneillään mediamissio, jonka nimenä on ”Mahdollisuus muutokseen”. Sen yhteydessä on koteihin jaettu yli 100-sivuinen kirjanen ”Elämäsi mahdollisuus”. Mission luotsina kuuluvat olevan IRR-TV ja kristilliset paikallisseurakunnat, joista on koottu ekumeeninen päätoimikunta.

Hätkähdyttävä huomio tuossa kotiin jaettavassa kirjasessa on se, että vaikka missiota markkinoidaan olevinaan kristillisenä missiona, niin kirjasen ulkokuorista puuttuu kristillinen symboli, risti!

Ristin sijaan kirjasen takakanteen on sovitettu (varsinkin ei-kristillisissä eli okkulttisissa yhteyksissä laajalti käytössä oleva) kelttiläinen symboli ”triquetra”, joka varmuudella ei tässä yhteydessä kelpaa korvaamaan yksiselitteistä kristinuskon ristiä.

Raamattu lupaa, että viimeisinä aikoina keskuuteemme tulee antikristus, joka ei kristillistä ristiä tunnusta. Joko siis nyt on se aika, että kristillinen risti täytyy hävittää näkyvistä ja ottaa tilalle antikristuksen symboli?

Viime aikoihin saakka suomalainen yhteiskunta on seisonut lujalla kristillisellä pohjalla, joka on ollut lain, oikeuden ja järjestyksen perusta.

Maailmassa kyllä toki on myös sellaisia pakanallisiakin valtioita, joissa vallitsee pitkään perinteeseen nojautuva järjestys. Mutta Suomessa järjestys on perustunut perinteiseen kristillisyyteen.

Mille perinteelle se sitten perustuu, jos risti ja kristillisyys väkivalloin kiskotaan pois? Ei millekään. Seurauksena on epäjärjestys, laittomuus ja kaaos, josta sairaat merkit jo ovat jokaisen nähtävissä: Susia suojellaan, mutta ihmisistä, lapsista ja kotieläimistä viis.

Pelkäänpä, että kun jo kristilliset yhteisöt tässä ekumeenisessa missiossaan hylkäävät ristin julkaisunsa ulkoasusta – niin silloin se on merkkinä siitä, että ollaan sen tapahtumaketjun esikartanossa, jossa vallan ottaa antikristus.

Kuka se antikristus sitten onkaan? Katolinen paavi vai Putin, Merkel tai Trump.

Varmaan joku muu, vielä vaarallisempi.

Jorma Metsä-Ketelä

Seinäjoki