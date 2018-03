Lukijoilta: Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa oppilaitosten toimintaa

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan vuoden 2018 alussa. Reformilla tavoitellaan parempia oppimistuloksia tehostamalla samalla oppilaitosten toimintaa. Opetuksesta halutaan yhä työelämäkeskeisempää.

Tämä ei tarkoita sitä, että opiskelijat tuupataan yrityksiin vailla opetusta ja ohjausta oppilaitokselta. Kun oppiminen tapahtuu työelämässä, myös opettajat ovat enemmän työpaikoilla ohjaamassa. Valmista konseptia ei ole, eikä voi ollakaan. Toteutuksessa on huomioitava alue- ja alakohtaisia tekijöitä.

Muutoksella tavoitellaan myös sitä, että työelämä saisi yhä valmiimpia työntekijöitä. Työnantajalla on mahdollisuus seurata opiskelijan toimintaa ja asennetta työhön ja näin myös osallistua uuden työntekijän kasvattamiseen ja opettamiseen työelämän tavoille.

Oppisopimuskoulutus on nähty kaikin puolin hyväksi. Osan ajasta opiskelija voi opiskella yrityksessä palkatta koulutussopimuksella ja osan ajasta palkkaa saaden oppisopimuksella.

Reformin tavoittelemat asiat ovat hyviä, mutta opetuksen toteutustavat on mietittävä ja rakennettava tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Reformi muuttaa oppilaitosten rahoitusta. Ennen saatiin rahaa sen mukaan, montako opiskelijaa oli kirjoilla. Koulutukset kestivät 3 vuotta. Kaikki opiskelijat kulkivat jotakuinkin samaa polkua.

Jatkossa oppilaitokset saavat 35 prosenttia rahoituksestaan sen mukaan, kuinka paljon tutkintoja syntyy ja kuinka paljon tutkinnonosia suoritetaan. 15 prosenttia rahoituksesta määräytyy, miten opiskelijat työllistyvät valmistumisensa jälkeen tai saavat jatko-opiskelupaikan. Myös työnantajien ja opiskelijoiden palaute vaikuttaa. Tutkintojen tehtailu ja helpottaminen ei siis lisää rahoitusta.

Jatkossa oppilaitos menestyy sitä paremmin, mitä nopeammin opiskelijat suoriutuvat opinnoistaan, mutta niin, että osaaminen mahdollistaa työllistymisen heti opintojen jälkeen.

Järviseudulla väestönkehitys on ollut pitkään negatiivista. Koulutettavia nuoria on entistä vähemmän. Tämä on näkynyt myös Järviseudun ammatti-instituutilla, Jamilla. Sisäänottoamme on leikattu roimasti.

Reformin ja pienentyneiden ikäluokkien on vaikutettava myös oppilaitosten tilankäyttöön. Jamilla on osin huomattavasti keskimääräistä korkeammat kiinteistökustannukset. Tavoitteenamme on tehostaa tilojen käyttöä, vuokrata ja myydä tiloja ja käyttää vuokratiloja myös omiin täsmätarpeisiin. Tämä taitaa olla lähes kaikkien oppilaitosten tavoite näinä päivinä. Leikataan ennemmin seinistä, kuin opetuksesta.

Viime viikolla uutisoitiin, että Jami on aloittanut keskustelut Jamin Alajärven Hoiskontien kiinteistön (Kauppis) myynnistä Alajärven kaupungille. Tämä on täysin strategiamme mukaista ja kiinteistön myynnistä sovittiin jo 2015 toteutetuissa yt-neuvotteluissamme ja säästöohjelmassamme.

Vuonna 2010 Jamin Kauppiksella oli 151 opiskelijaa, nyt heitä on 72. Kauppiksella on noin 3000 nelötä tilaa ja yli 1000 neliön liikuntahalli. Liikuntahalli on vuokrattu kaupungille. Tilojen ja toiminnan sopeuttaminen alati muuttuvaan tilanteeseen ei koske vain Kauppista, samaa politiikkaa noudatamme myös Kurejoen ja Lappajärven kiinteistöjen osalta.

Jos Jami ja kaupunki päätyvät kauppoihin, niin Jami jää Kauppikselle vuokratiloihin, mutta tarviten vain osan nykyisistä tiloista. Muutos kiinteistön osalta kuulostaa siis kovasti raflaavammalta, kuin onkaan.

MATTI VÄÄNÄNEN

Kuntayhtymän johtaja/rehtori, TkT

Järviseudun koulutuskuntayhtymä