Lukijoilta: Altian osakeanti keskeytettävä

Lukijoilta: Herätys, maakunta!

Valtio on viemässä Altia Koskenkorvan monialayrityksen pörssiin. Altian liikevaihto on yli 350 miljoonaa, työntekijöitä on noin 800 ja välilliset työllisyysvaikutukset lisäksi. Yrityksen tuotteista suurin on etanoli, muita ovat tärkkelys, rehuvalkuainen, hiilidioksidi ja kuoripolttopelletti. Lue lisää