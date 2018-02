Lukijoilta: Agrologit on järkevintä kouluttaa maalaiskunnan kampuksella

Lukijoilta: Väestökato on maakunnan vakavin ongelma

Etelä-Pohjanmaan väestömäärä laski viime vuonna lähes tuhannella hengellä. Väestökato on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Viesti on vakava, vetovoimaa ei ole riittävästi, nuoret ja lapsiperheet muuttavat muualle. Työpaikkoja syntyy sinne, missä on tekijöitä. Lue lisää