Lukijoilta: Ähtärissä yritetään yhä

Vastaukseksi Jani Savolaisen kirjoitukseen ”Ähtärikö yrittäjäystävällinen” Ilkka 21.12. haluan saattaa tiedoksi oman ja samalla myös ehkä muiden kyläraitin vähittäiskauppiaana toimivien kollegoiden mielipiteen Ähtärin yrittäjäystävällisyydestä. Ähtärissä on, kuten varmasti kaikilla maaseutumaisilla paikkakunnilla, useita tyhjiä toimitiloja sekä teollisuudelle että vähittäiskaupan alan uusille yrittäjille.

Se, että teollisuusyritys toimii kaupungin ydinkeskustassa, on mielestäni yhtä omituista kuin että R-kioski muuttaisi teollisuusalueelle. Keskusta on ymmärtääkseni kaavoitettu asuintiloiksi ja liike-elämän toimitiloiksi. Ähtärin kaupunki on satsannut keskustan kehittämiseen ja elävöittämiseen erilaisin hankkein.

Mielestäni teollisuuden siirtyminen keskustaan ei elävöitä kaupungin keskustaa eikä lisää sen vetovoimaa. Jos yhdelle ihmiselle annetaan valtuudet neuvotella tilan myymisestä tai vuokraamisesta, annetut valtuudet ei mielestäni riitä vielä myyntilupauksiin tai avainten luovuttamiseen. Se päätösvalta on edelleen yhtiön hallituksella.

Myöskään se, että asia on ollut esillä kaupunginhallituksessa, ei tarkoita sitä että asia on päätetty: on vain esitelty vaihtoehto myydä kiinteistö purkamisen sijaan. Kaupungin sivuilla olevassa pöytäkirjassa ei asiasta ole mitään mainintaa, koska asia ei ole ollut esillä omana pykälänään, vaan osana yleiskeskustelua. Ymmärtääkseni asiassa kaupunginhallitus ei tee päätöksiä, vaan ohjaa toimintaa.

Ähtärin keskustassa on tyhjiä tiloja ja vähittäiskauppiaana hartaasti toivon, että keskusta elävöityy (tervetuloa Nettopuoti). Siltikään en usko, että pitkälläkään tähtäyksellä teollisuus sitä saa aikaiseksi. Harmitusta aiheuttanut liikehuoneisto on nyt yleisessä myynnissä. Siitä voi jättää tarjouksen ja juuri tällä estetään kansaa puhuttavat ”piiri pieni pyörii”- kaupat, joita tuskin kukaan tässä maassa suvaitsee.

Kiinteistöyhtiön hallituksen johdossa istuva yrittäjä on todellakin kuunnellut yrittäjiä laajalla rintamalla, sillä mielipiteitä kylänraitilta löytyy ja asioista pyritään keskustelemaan ennen lopullisia päätöksiä. Toivotaan, että kaikki osallistuvat keskusteluun ja että ne käytäisiin mahdollisimman hyvässä hengessä ja avoimesti.

Rauhaisaa joulua ja parempaa uutta vuotta.

LEENA MÄENPÄÄ

yrittäjä kylänraitilla Ähtäri