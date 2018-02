Pääkirjoitus: Kansalaispuolue voi toimia ilman yhden miehen showta

Kolumni: Talouskasvu kaikkien hyödyksi

Eduskunta on aloittanut vaalikauden viimeiset valtiopäivänsä. Puhemiehistö on valittu ja avajaiset vietetty. Keskiviikkona alkoikin jo sitten normaali työ hallituksen esitysten lähetekeskusteluilla. Vaalikauden viimeisistä valtiopäivistä tulee tiiviit ja työtä on paljon tehtäväksi ennen ensikevään vaaleja. Lue lisää