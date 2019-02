Kolumni: Olisitko valmis itse hoitamaan vanhempasi? Vanhustenhoitoon ei löydy helppoja ja mukavia ratkaisuja

Vanhustenhoidon säilyttäminen edes nykytasollaan maksaa lisää rahaa tulevaisuudessa, puhumattakaan jos sitä halutaan parantaa.

Mikä olisi miellyttävä tapa kuolla? En tiedä, enkä haluaisi miettiä asiaa.

Kysymyksen pohtimiseen kannattaa kuitenkin käyttää hetki, ennen kuin alkaa kansaa kiihottavasti arvostella vanhustenhoidon heikkoa laatua.

Olisiko parasta lähteä kotonaan hiljaa kenenkään huomaamatta vai hoivakodissa pari vuotta ulosteet vaipoissa maattuaan, kun lääketieteen keinoin on onnistuttu pitkittämään pyhää elämää?

Nämä vaihtoehdot on helppo kirjoittaa tähän, mutta todellisuus varmasti itse kunkin kohdalla on monitahoisempi, mikäli päätöksentekokyky tai edes ymmärrys on siinä elon vaiheessa tallella.

Tilastot ovat siitä jännittäviä, että niistä pystyy näkemään tulevaisuuteen. Nyt tiedämme, mitä nykyisellä vanhustenhuollon rahamäärällä on saatu aikaan.

Tulevaisuudessa Suomi ikääntyy sitä tahtia, että edes tämän nykyisen vanhustenhoidon tason ylläpitämiseksi rahaa vaaditaan monin verroin enemmän. Samalla rahoittajia eli veronmaksajia on yhä pienempi joukko.

Rahaa palaa taas melko lailla lisää, jos emme pidä nykyistä tasoa riittävänä, vaan peräti haluamme sitä kehittää.

Nyt haluaisinkin kuulla vastauksia niiltä, jotka kovasti tuohtuvat yhteisistä kansanvaltaisista päätöksistämme hoitaa ikäihmiset niin kuin tähän saakka on tehty.

Olisitko valmis itse hoitamaan vanhempasi kotonasi?

Olisitko valmis palkkaamaan vanhemmillesi kotiin henkilökohtaisen hoitajajoukon? Se tarkoittaa neljää työntekijää ympärivuorokautiseen hoivaan, kun mukaan lasketaan viikonloput.

Olisitko valmis maksamaan tuloistasi tuhat euroa ylimääräistä veroa vuodessa vanhustenhoitoon, vaikka sinä ja läheisesi ette juuri nyt hyötyisi siitä mitenkään?

Olisitko valmis itse vaihtamaan alaa ja paikkaamaan hoiva-alan työvoimapulaa nykyistä pienemmällä palkalla?

Jos vastasit edellä oleviin kysymyksiin "en", kerron pari ratkaisuehdotusta, jotka eivät ehkä kuulosta mukavilta.

Jos hoitajia ei ole tarpeeksi Suomessa, heitä on tuotava muualta. Ei kannata olla liian nirso alkuperämaan suhteen. Vaatimuksena hoitajasiirtolaiselle olisi, että hän suostuu asumaan Suomessa ja tekemään vanhustenhoitotyötä edullisella palkalla.

Mikäli ulkomaalaiset hoitajat eivät miellytä, kannattaa hallituksen ottaa piakkoin kärkihankkeeksi vanhustenhoitorobotiikka. Robotin etuja ovat voimakkuus, väsymättömyys ja sairastelemattomuus 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Tekoälyn kehittyessä myös päivittäinen keskustelu ja muistileikit sujuvat.

Jos nämä vaihtoehdot eivät innosta, kehotan uudestaan pohtimaan aiempia henkilökohtaisia kysymyksiä tai tekemään itse paremmin.