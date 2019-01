Kolumni: Hybridivaikuttaminen on saavuttanut jo yhden tavoitteensa – suomalaiset voivat kuitenkin korjata tilanteen

Venäjän ja muiden maiden tai tahojen hybridivaikuttamisella ei pyritä yleensä suoraan lopputulokseen kuten vaalivoittajan valitsemiseen.

Hybridivaikuttaminen toimii jo silloin, jos se jyrkentää olemassa olevia mielipiteitä, aktivoi toimimaan tai jakaa kansaa.

Hybridikeinoja voivat olla esimerkiksi mielipiteiden hämmentäminen verkossa ja kyberhyökkäykset, päättäjiin vaikuttaminen, vaalivaikuttaminen, sotilaallinen uhittelu, rajaloukkaukset ja turvapaikanhakijoiden masinointi rajalle.

Taustalla on tieteellinen psykologinen menetelmä, joka etsii kunkin maan tai alueen heikot kohdat. Venäjällä ilmestyy akateemisia lehtiä, joiden nimet ovat Informaatiosota ja Refleksiivinen kontrolli. Jälkimmäisen nimi viittaa tieteelliseen menetelmään, jolla kohde saadaan tekemään haluttu päätös.

Osittain hybridimyyräntyö on tehnyt tehtävänsä, kun katsoo suomalaista keskusteluilmapiiriä. Monet suomalaiset ovat jumiutuneet maailmankatsomuksellisiin poteroihinsa, eivätkä suostu edes yrittämään ymmärtää vastapuolta.

Tuli on jo kytenyt, mutta vieraasta vallasta on heitetty säästelemättä bensaa liekkeihin.

Toimiva demokratia on Putinille uhka

Minä pidän demokratiaa maailman mahtavimpana yhteiskuntamuotona. Demokratiassa on vikansa, mutta jo pelkkä demokratian olemassaolo täällä on Vladimir Putinin kaltaiselle yksinvaltiaalle kauhistus.

Hän saa joka päivä pelätä ulkoisen vihollisen lisäksi sitä, milloin kansa kolkuttaa Kremlin porteilla, milloin tulee noutaja. Siksi Putin yrittää kaikin keinoin tehdä demokratiastamme heikomman, jotta näyttäisi illuusiossa vahvemmalta.

Isänmaallisen suomalaisen helpoin keino vaalia demokratiaa ei vaadi kummoisia taitoja.

Täytyy vain kuunnella kaikkia ihmisiä ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan ja ajatusmaailmaan katsomatta. Täytyy kuunnella heidän huoliaan, yrittää ymmärtää heitä ja olla valmis kompromisseihin.

Sitä päätöksenteko lopulta on, kompromissien taidetta. Se on demokratian vahvuus.

Ehdottomat mielipiteet antavat esimakua diktatuurista

Pidän itse yhden ehdottoman totuuden julistajia häivähdyksenä siitä, millaista voisi olla elää yksinvaltiaan maassa.

Siksi en hirveästi anna arvoa vahvoille mielipiteille. Takinkääntö ei ole pelkuruutta, vaan suurinta vastuunottoa.

En myöskään pidä siitä, että joku ryhmä demonisoidaan. Siksi arvostan esimerkiksi vihreiden puheenjohtajaa Pekka Haavistoa , kun hän ei Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa sulkenut pois hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Kykenemättömyydestä yhteistyöhön on hyvä esimerkki länsinaapurissa. Kaikkien hylkimä ruotsidemokraatit sinetöi lopulta ensi vuoden budjetin.

Itänaapurissa puolestaan myhäillään tyytyväisenä tuoreen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) kyselyn tuloksista. Maanpuolustustahto on laskenut vuodessa 66 prosenttiin 72 prosentista. Erityisen hälyttävää on nuorten romahtanut maanpuolustustahto.

Tämä veretön taistelu etenee Venäjän trollitehtaiden tulikomentojen tahdissa. Myös Suomen Nato-jäsenyyden kannatus laski 20 prosenttiin.

Nyt keskustellaan hävittäjien määrästä, joka on jo kertaalleen poliittisesti siunattu. Venäjän on helpointa ampua suomalainen hävittäjä alas ennen kuin sitä on edes ostettu. Paljon vaikeampaa ja kipeämpää on tuhoaminen silloin, kun suomalainen huippukoulutettu taistelulentäjä lentää ilmassa.

Joten, kun seuraavan kerran tekee mieli sanoa, että sinä olet väärässä, mieti mistä omat ajatuksesi ovat ja ovatko ne todella omiasi.

Näin lupaan äänestää

Ensi keväänä Suomessa käydään ainakin kahdet vaalit. Niiden hämmentäminen kiinnostaa Venäjällä.

Äänestäjän on hyvä pitää mielessä, että kaikki, mitä hän näkee tai lukee varsinkin verkosta, ei välttämättä pidä paikkaansa.

Itse en vaaleissa äänestä henkilöä, joka lupaa paljon hyvää lisää. Äänestän henkilöä, joka lupaa vähän jos sitäkään, mutta osoittaa kykyä vaikeisiin epäsuosittuihin päätöksiin ja pohjaa maailmankatsomuksensa tieteeseen, ei tunteeseen.

Ehdokkaalla on oltava ratkaisukeskeinen näkemys ilmastonmuutokseen, Suomen itsenäisyyden säilyttämiseen ja taloudelliseen vakauteen. Nämä kaikki liittyvät turvallisuuteen ja vaativat päätöksiä, jotka tekevät kipeää suomalaisille.

Jos tällaista ehdokasta ei ole, äänestän seuraavaksi parasta.