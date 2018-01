Liikenteen tärkeät lait mullistuvat vuonna 2018

Ajo-opetus ja teoriakoe muuttuvat, kiinteistä taksimaksuista luovutaan, romutuspalkkio palaa ja entistä suuremmat moottorikelkat sallitaan maastossa. Kaikkia meitä koskeva muutos on tieliikennelain kokonaisuudistus. Yksi sen kiistanalaisimmista kohdista on ehdotus liikennevirhemaksusta.

Moni vuosikymmeniä ennallaan ollut liikennettä koskeva laki, asia tai määräys muuttuu perusteellisesti vuonna 2018. Seuraava lista ei ole täydellinen, mutta antaa kuvan muutosten kattavuudesta.

Trafi on julkaissut Autoilija-nimisen älypuhelinsovelluksen, joka sisältää mobiiliajokortin sekä erilaisia ajoneuvopalveluja. Testivaiheen sovellus toimii vain iPhonessa. Valmis sovellus julkaistaan ensi kesänä, ja sen voi tuolloin ladata vapaasti myös Android-puhelimiin. Kännykässä aina mukana kulkeva mobiiliajokortti on tarkoitettu samoihin käyttötarkoituksiin kuin nykyiset muovikortit. Suomessa ensimmäinen autoilijan ajoneuvopalvelu on rekisteröidyn ajoneuvon teknisten tietojen haku rekisterinumeron perusteella.

Uudistuva ajokorttilaki keventää ajo-opetuksen ja opetussuunnitelmien sääntelyä ja poistaa B-ajokortin nykyisen vaiheistuksen. Toisaalta teoria- ja ajokokeiden vaativuutta lisätään. Kahdeksan tunnin mittaisesta riskientunnistamiskoulutuksesta tulee pakollinen. Ajokortin suorittaminen muuttuu entistä tutkintopainotteisemmaksi: oppilas saa entistä vapaammin valita, miten ja missä hän valmistautuu ajo- ja teoriakokeisiin. Uudistettu teoriakoe tulee voimaan 1. heinäkuuta ja testaa tehostetusti liikennetilanteiden ymmärtämistä ja riskien hahmottamista. Raskaissa ajokorttiluokissa kuvakysymyksiä on lisätty.

Moottorikelkan määritelmä ajoneuvolaissa muuttuu ensi maaliskuussa. Nykyisessä laissa moottorirekinä käsitellyt ajoneuvot määritellään jatkossa moottorikelkoiksi. Yleisillä kelkkailureiteillä saadaan näin jatkossa käyttää nykyistä suurempia moottorikelkkoja.

Kaukoliikenteen junavuoroja lisätään kahden miljoonan euron määrärahalla. Uusi liikenne alkaa pääosin 25. maaliskuuta seuraavissa kohteissa: Helsinki–Kokkola (yhteys Ylivieskaan), Helsinki–Kuopio (yhteys Kajaaniin), Kotka–Kouvola, Joensuu–Nurmes, Pori–Tampere, Helsinki–Kolari ja Seinäjoki–Vilppula.

Uusi liikennepalvelulaki tulee voimaan kahdessa osassa 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta 2018 alkaen. Lain tavoite on, että matkustajalle voidaan tarjota ovelta ovelle ulottuvia matkaketjuja, jotka yhdistävät usean eri liikennemuodon palveluja. Sen takaamiseksi matkoja koskevat olennaiset reitti-, pysäkki-, aikataulu-, hinta-, esteettömyys- ja saatavuustiedot on avattava kaikille halukkaille toimijoille ja palvelun tarjoajille. Lippu- ja maksujärjestelmät on avattava niin, että kertalipun ostaminen on mahdollista.

Kävelystä ja pyöräilystä on valmisteilla hallituksen periaatepäätös. Hankkeen lausuntoaika päättyy tammikuun lopussa. Kävelyn ja pyöräilyn tavoite on matkamäärien pysyvä kasvattaminen 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Käytännön keinoja tähän ovat laadukkaat kävely- ja pyörätiet, pyörien pysäköintitilat linja-auto- ja juna-asemien yhteydessä ja mahdollisesti myös suora hankintatuki sähköpyörän ostajille.

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet linjaavat, mitkä tie- ja rataosuudet kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään liikenneverkkoon. Näin syntyy käsitys Suomen runkoverkosta, jonka pohjalta suunnitellaan jatkossa maakuntakaavoja ja huolehditaan elinkeinoelämän kilpailukyvystä. Näiden kohteiden perusparannuksiin voidaan hakea myös EU-tukia. Päätös runkoverkoista valmistuu kevään aikana.

Taksimatkan hinnoittelu vapautuu 1. heinäkuuta, ja samalla moni muukin takseihin liittyvä säädös menee uusiksi. Taksit saavat määritellä itse hintansa, mutta ne on kerrottava asiakkaalle esimerkiksi ruotsalaistyyppisesti tarrassa auton takasivulasissa. Trafin määräysluonnoksen mukaan kuljettajan pitäisi sopia asiakkaan kanssa erikseen matkan kokonaishinnasta, jos summa nousee yli 100 euron. Taksi voi olla jatkossa vaikka mopoauto tai kuorma-auto. Kuljettajalupa ja -koe säilyvät, samoin taksikilpi auton katolla. Taksien päivystysvelvoite poistuu.

Liikennevirasto nostaa heti vuoden alusta yli 600 tiekilometrin hoitoluokkaa. Käytännössä talvihoito tehostuu merkittävimmillä tieosuuksilla. Kohteet valikoituvat liikennemäärien ja kuljetustarpeiden perusteella eri puolilta maata. Talvihoitoon on osoitettu lisärahaa puoli miljoonaa euroa.

Eduskunnan käsittelyssä oleva uusi tieliikennelaki on määrä saattaa voimaan ensi vuoden aikana. Eräät liikennesäännöt muuttuvat tai tarkentuvat, luvassa on uusia liikennemerkkejä ja mahdollisesti uudet talvirengassäädökset sekä säädös 20–200 euron liikennevirhemaksusta. Se korvaisi liikennerikkeistä nykyisin määrättävät rikesakot ja osan päiväsakoista.

Liikenne -sivulla toteutetaan vuoden 2018 aikana juttusarja uuden tieliikennelain sisällöstä ja keskeisistä muutoksista.

KARI PITKÄNEN

Juttu on julkaistu lehdessä 30.12.