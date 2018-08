Autioituuko Seinäjoen keskusta Ideaparkin myötä? — ”Osa pienemmistä kaupoista saattaa lopettaa”

SEINÄJOKI

Seinäjoen keskustassa riitti vilinää torstai-iltapäivänä. Ilkka jalkautui keskeisimmille kauppapaikoille ja kysyi ihmisten ajatuksia Seinäjoen keskustan tulevaisuudesta. Kuihtuuko vai elävöityykö keskusta, kun Ideapark valmistuu näillä näkymin jouluksi 2019?

20 vuotta kaupungissa asunut Liisa Koivumäki nauttii auringosta Epstorin ovella. Hän on nähnyt vuosien aikana Seinäjoen kasvun ja kehittymisen. Tämänhetkistä keskustan tilannetta hän kuvaa sekavaksi: rakennustyöt vaikeuttavat sähköskootterilla kulkevan Koivumäen elämää. Muutenkin keskustan kauppojen esteettömyys on hänen mielestään toteutettu huonosti.

– Kaupungissa asuu paljon apuvälineitä tarvitsevia. He käyttäisivät keskustan palveluita, jos vain pääsisivät liikkeisiin. Toivon, että Ideaparkiin tulisi esteetön kulku ja että siellä ei olisi kynnyksiä.

Koivumäki uskoo, että osa kaupungin keskustan liikkeistä katoaa uuden ostoskeskuksen myötä. Hän uskoo, että jo pelkästään Ideaparkin nimi kantaa pitkälle.

Jukka Katajarahko ja hänen poikansa Luka Pajuhi ovat istahtaneet Epstorin penkeille. Talvet Espanjassa ja kesät Seinäjoella viettävä perhe pitää Seinäjoen nykykehityksestä.

– Viime kesästä täällä on muuttunut paljon. Seinäjoki alkaa näyttää nyt kaupungilta.

Katajarahko ei usko, että Ideaparkin tulo näivettää keskustaa. Hän uskoo, että mitä enemmän ihmiset liikkuvat, sitä enemmän se myös keskusta hyötyy.

– Toivoisin uudelta Ideaparkilta wow-efektiä. Espanjassa ostoskeskusten ympärille on esimerkiksi rakennettu lenkkeilymaastoja

Nea Kukkamäki sekä Emilia Koivuluoma ovat saapuneet Torikeskukseen autolla Seinäjoen Kivistöstä. Vaateostoksilla olevat kaverukset kertovat siirtyvänsä kaupoille luultavasti Ideaparkiin.

– Kauan sitä on odotettukin. Keskustassa on käyty aina kaupoilla. Sen takia on kiva, että Ideapark tulee, Kukkamäki iloitsee.

Koivuluoma kertoo, että Seinäjoelta puuttuu kaksi heille tärkeää vaatekauppaa: Monki ja Gina Tricot. Kaksikko odottaa, että nämä liikkeet tulisivat Ideaparkiin.

Kukkamäki uskoo, että ainakin osa keskustan pienemmistä kaupoista saattaa joutua lopettamaan Ideaparkin valmistumisen jälkeen. Hän myös uskoo, että keskustassa viihtyvät tulevaisuudessa enemmän ne, jotka eivät halua lähteä kauppakeskuksen ihmispaljouteen.

Vaasalaiset Arto Kinnunen ja Saara Kinnunen olivat käymässä Torikeskuksessa viikolla. Saara Kinnunen ei juuri välitä suurista ostoskeskuksista, eikä kuluta niissä aikaa.

– Tässä iässä shoppailu ei ole enää se juttu. Mieluummin käyn vaikka metsässä kävelemässä.

Arto Kinnunen sanoo, että ostoskeskukset täytyy suunnitella paikallisen ympäristön mukaan. Se, mikä toimii Lempäälässä, ei välttämättä toimi Seinäjoella.