Wembleyn Fountain Studio näyttää ulkoa todella vaatimattomalta ja pieneltä. Sisään mahtuukin yhteensä vain noin tuhat katsojaa, ja paljon useampi haluaisi päästä katsomaan X Factor UK:n livelähetystä. Lisäksi suurin katsomon paikoista on varattu kilpailijoiden vieraille.

Onneksi sää sentään suosii. Ei sada, ja lämpöasteitakin on hieman alle kymmenen.

– Eihän tämä vielä mitään! Muutama vuosi sitten täällä piti olla aamuseitsemältä, jos halusi päästä sisään, kertoo lontoolainen Steffi.

Livelähetys alkaa kahdeksalta Ison-Britannian aikaa.

Steffi on jonottanut kolmen ystävänsä kanssa puoli kolmesta saakka. Kaveruksilla on asiaa, mutta alaikäisinä he eivät halua antaa sukunimiään julkisuuteen.

Steffi on porukan innokkain X Factor -fani. Hän on ollut kerran aiemmin katsomossa, ja houkutteli nyt ystävänsä Mattyn, Callumin ja Courtneyn mukaan. Matty kertoo, että hän on mukana, koska se voisi olla kiva kokemus. Callum taas haluaa nähdä suosikkinsa.

– Nyt varmaan kuulostaa makeilevalta, kun sanon näin suomalaiselle toimittajalle, mutta Saara Aalto on paras. Hän pääsee tänään jatkoon ja finaaliin asti, Callum vakuuttaa.

– Ikävä kyllä hän ei silti ehkä voita, koska ei ole britti, nuori mies arvioi.

Saara Aalto on syy, miksi brittiläinen laulukilpailu kiinnostaa suomalaisia tänä vuonna erityisen paljon. Kilpailijoita on jäljellä enää viisi. Keskustelut kilpailua seuraavien brittien kanssa osoittavat, että Aallon valttina pidetään nimenomaan laulutaitoa. Haittana taas pidetään sitä, että hän on kisan ainoa ulkomaalainen.

Ranskalainen nuoripari Amélie Aurélien ja Catrot Lauvergnat ovat tulleet jonoon yhdeltä. He ainakin uskovat pääsevänsä sisään, eikä heidän edessään enää ole kovin paljon väkeä. Aikaa on vielä muutama tunti ennen kuin esitys alkaa.

– Tämä oli Catrot’n yllätys minulle. Tulimme Pariisista tänne viikonlopuksi, ja rakastamme Lontoota muutenkin. Ei siis ole maailmanloppu, jos emme pääsisikään katsomoon, Aurélien kertoo.

Lauvergnat näyttää jäätyvän pystyyn hetkellä millä hyvänsä, eikä halua, että se hetki ikuistetaan valokuvaan. Parista suurempi X Factor -intoilija on Aurelién.

– Suosikkini on Matt Terry. Pidän hänen äänensävystään.

Kaukaa ovat tulleet myös Horeb Moses ja Rhea Stephen, aina Intiasta saakka. Taivalta toki helpottaa se, että ystävykset opiskelevat Lontoossa arkkitehdeiksi.

Mosesin ja Stephenin suosikkeja ovat yllättäen ohjelman tuomarit.

– Simon Cowell on Horebin suosikki, ja minun taas Nicole Scherzinger. Cowell sarkasminsa takia, ja Scherzinger siksi, että on vain niin upea, Rhea Stephen virnistää.

He tulivat paikalle vasta neljältä iltapäivällä, mutta ovat luottavaisia.

– Kuulimme, että viime viikolla viimeiset sisäänpäässeet olivat tulleet vasta viideltä.

Koko jonon pirskahtelevin pari löytyy puolivälin paikkeilta. Seitsenvuotias Romy Gavras Bartolomeo ja 11-vuotias Emy Mamsfeld eivät tahdo pysyä nahoissaan.

– Ai miten niin uskommeko pääsevämme sisään? Voiko niinkin käydä, että emme pääse?

Ei hätää. Jos opiskelukaverukset Intiasta luottavat sisäänpääsyynsä, tyttöjenkin pitäisi ehtiä. He olivat paikalla jopa vähän aiemmin.

Gavras Bartolomeo ja Mamsfeld kannattavat Honey G:tä.

– Hän on niin hauska! Vaikka muut meidän koulussa eivät pidä hänestä. Heidän mielestään Honey G on pelkkä vitsi, Mamsfeld kertoo.

– Meidän koulussa kukaan ei edes katso tätä ohjelmaa, sanoo Gavras Bartolomeo siihen.

Tytöt odottavat näkevänsä sisällä paljon valoja ja hienoja esityksiä.

Televisio-ohjelman yleisöksi pääseminen vaatii X Factor -faneilta vaivannäköä myös omintakeisen lipunmyyntijärjestelmän vuoksi.

Ensin lipunmyyntisivustolla ilmoittaudutaan mukaan lippuarpajaisiin. Osallistuminen on ilmaista, mutta lippuja on saatavilla vähän. Esimerkiksi tämän viikonlopun X Factor UK:n yleisöksi ei enää alkuviikolla otettu uusia ilmoittautumisia.

Jos onni suosii ja lippu osuu kohdalle, se ei vielä takaa sisäänpääsyä.

Studion ulkopuolelle on mentävä itse jonottamaan, eikä jonosta saa poistua välillä. Monella onkin mukanaan eväät ja lämmin huopa tai huivi. Ystävät vievät jonottajille kahvia.

Rovaniemeltä kotoisin oleva Eeva Louhela ei ole tänään jonossa, mutta hänellä on asiasta kokemusta. Louhela jaksoi muutama viikko sitten viettää jonossa koko iltapäivän päästäkseen seuraamaan esitystä.

– Tulimme paikalle siinä puoli neljän aikaan, ja silloin edessämme oli jo noin sata ihmistä. Takana oli pian samanlainen jono.

Louhela ja hänen ystävänsä pääsivät kuin pääsivät sisään ja saivat istumapaikkansa hieman ennen kahdeksaa. Esitys alkoi kahdeksalta.

– Meillä oli mukana pienet eväät, vesipullo, banaanit ja suklaata. Jouduimme luovuttamaan ne siinä vaiheessa, kun pääsimme studion parkkipaikalle. Muuten turvatarkastukset eivät olleet mitenkään tiukat.

Lontoossa 11 kuukautta sairaanhoitajana työskennellyt Louhela pitää kokemusta hienona, vaikka ei ihan heti lähtisi uudestaan jonottamaan.

– Se jäi mieleen, miten siellä tehdään isoa showta. Aina välilllä piti huutaa, buuata, tanssia ja taputtaa käsiä.

Tänään suomalainen Saara Aalto esittää valmentaja Louis Walshin valitseman ABBAn kappaleen The Winner Takes it All. Toinen kappale on kisaajien itsensä valitsema potpuri. Saara Aalto valitsi omaansa glamouria tihkuvat Bond-tunnari Diamonds Are Foreverin ja Marilyn Monroen tunnetuksi tekemän elokuvasävelmän Diamods Are a Girl’s Best Friend. Sunnuntaina tiedetään, kuka putoaa ja ketkä jatkavat kisassa.

Hänen lisäkseen jatkoon pääsystä kisaavat Matt Terry, Emily Middlemas, Honey G sekä poikabändi 5 After Midnight.

NADIA PAAVOLA, LONTOO