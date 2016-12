Laugh Factoryn Maailman hauskin ihminen -kisan semifinaali käydään Helsingin Teatteri Forumissa tänään maanantaina. Yksi kilpailijoista on ilmajokelaislähtöinen Harri Soinila.

Maailman hauskin ihminen -kisan aikana Soinila on vitsaillut ainakin lapsista ja lemmikeistä sekä humalaisista suomalaisista.

– Tässä kisassa yleisöllä ja edustettavan maan kansalaisilla on valtavan tärkeä rooli, joten suurkiitos kaikille, jotka auttoivat minut jatkoon ensimmäiseltä kierrokselta! Semifinaalikierroksella lopputulos ratkeaa puoliksi livetapahtuman julkkistuomariston äänillä ja puoliksi nettiäänestyksen perusteella, kertoo Soinila.

Tuomarit kehuivat Soinilaa ja illan isäntää, Ismo Leikolaa hauskoiksi.

– Te suomalaiset olette hauskoja.

Tuomari veikkaili syyn löytyvän vedestä.

Soinila sai tuomareilta pisteet: 9, 8 ja 8. Semifinaalikierroksella lopputulos ratkeaa puoliksi livetapahtuman julkkistuomariston äänillä ja puoliksi nettiäänestyksen perusteella.

Semifinalisteista viisi parasta jatkaa Funniest Person in the World -finaaliin 8.12. Levin Hullu Poro Areenalle, jossa voittaja palkitaan Funniest Person in the World tittelin lisäksi 100 000 dollarilla.

Soinilan kisavideon, jossa hän vitsailee lapsista, on nähtävissä täällä .