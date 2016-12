Kolmikymppinen mies tuli kaupungin keskustassa sijaitsevaan islamilaiseen keskukseen maanantaina iltapäivänä ja avasi tulen. Hän ampui useita laukauksia kohti paikallaolijoita, joista valtaosa oli Pohjois-Afrikasta, Somaliasta ja Eritreasta.

Poliisi ei ottanut kantaa veriteon motiiviin, mutta mikään ei viranomaisten mukaan toistaiseksi viittaa kytköksiin Isis-äärijärjestöön.

Sveitsin mediassa on viime aikoina ollut runsaasti kirjoituksia, joissa maan moskeijoita on syytetty yrityksistä radikalisoida pyhäköissä kävijöitä. Sveitsissä on vajaa puoli miljoonaa muslimia.

